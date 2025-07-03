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Главная Мобилизация Могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет — что говорят в Раде

Могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет — что говорят в Раде

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 01:45
Мобилизация до 25 — Вениславский ответил, будет ли такой призыв
Мобилизованную украинку. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Украине все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, но мобилизация тех, кому меньше 25 — невозможна. Верховная Рада не принимала никаких изменений по этому поводу. 

Об этом заявил Федор Вениславский, нардеп от "Слуги народа" и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщает "Прямой".

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По словам нардепа, массовый призыв лиц, которым еще не исполнилось 25 лет, не предусмотрен. Однако если человек хочет служить, в таком случае есть контракты.

"В Законе Украины о мобилизации предусмотрено, что граждане до 25 лет не будут призываться на военную службу. Для граждан до 25 лет, которые являются военнообязанными, мы предусмотрели контракты. Никакого массового призыва, никакой мобилизации до 25-летнего возраста не будет. Никаких изменений Верховная Рада не принимала", — заявил Вениславский.

Напомним, на днях в сети распространялись слухи о якобы указе президента Украины, который позволяет мобилизовать людей с двойным гражданством. Однако в Одесском областном ТЦК назвали эту информацию фейком.

Также мы писали, что граждане с инвалидностью обычно не подлежат призыву и могут выезжать за границу. Однако при некоторых условиях мобилизовать могут даже их.

ВСУ армия Федор Вениславский мобилизация война в Украине ситуация на фронте
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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