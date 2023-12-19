Чи можуть мобілізувати чоловіків до 27 років, якщо вони не служили — відповідь юристів

Українські військові. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У зв'язку з цим у військовозобов'язаних виникає багато запитань щодо призову на службу в армії, зокрема і про призовний вік.

На сайті Юристи.UA розповіли, чи зменшився в Україні призовний вік для військовозобов'язаних та чи можуть мобілізувати чоловіків до 27 років, якщо вони раніше не служили.

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За словами адвоката Євгена Корнійчука, наразі закон щодо зменшення призовного віку ще незмінений.

"На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі — громадяни призовного віку)", — наголосив він.

Корнійчук додав, якщо чоловік раніше не служив та не проходив військову кафедру, то він є призовником на строкову службу. Проте під час дії воєнного стану призов на строкову службу не проводять.

Відповіді юриста Євгена Корнійчука. Скриншот: Юристи.UA

Кого все ж можуть мобілізувати

Своєю чергою адвокат Юрій Айвазян зауважив, що є окрема категорія призовників, які за тих чи інших умов можуть бути мобілізовані.

"Серед них ті, які раніше служили на строковій службі, які закінчили військову кафедру, як також ті, що проходили ВЛК та отримали в результаті висновок "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час", — пояснив фахівець.

Відповіді юриста Юрія Айвазяна. Скриншот: Юристи.UA

Нагадаємо, що Верховна Рада України готує суттєві зміни у процес мобілізації, наразі триває робота над великим законопроєктом, який зокрема регулюватиме питання, пов’язані з призовниками, військовозобов'язаними та військовослужбовцями. Одним із важливих нововведень стане Сертифікат захисника України.