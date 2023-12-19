Сертифікат захисника України — що це та коли запрацює нововведення

Українські військові ЗСУ на фронті. Фото: Associated Press

Ні для кого не секрет, що Верховна Рада України готує суттєві зміни у процес мобілізації, наразі триває робота над великим законопроєктом, який зокрема регулюватиме питання, пов’язані з призовниками, військовозобов'язаними та військовослужбовцями. Одним із важливих нововведень стане Сертифікат захисника України.

Що це за документ, для чого він потрібен та коли запрацює, дізнавалися журналісти видання "BBC News Україна".

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Що таке Сертифікат захисника України

Сертифікатом захисника називатиметься документ, який по своїй суті буде аналогом військового квитка.

Проте, головною відмінністю від паперового "двійника" буде те, що Сертифікат відображатиметься через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу "Дія".

Важливо: сертифікат захисника, який може відображатися в "Дії" не має відношення до повісток.

Військовий квиток. Фото: google.com

Яка головна функція Сертифіката захисника України

Призовник, військовозобов'язаний та резервіст будуть зобов'язані оновлювати актуальні дані про себе у застосунку, фактично вносячи зміни до електронного аналога військового квитка.

За інформацією журналістів, військовозобов’язаний повинен буде що 60 днів оновлювати актуальні дані про себе в цьому застосунку.

Демонструвати цей "сертифікат" громадянин зобов'язаний у разі:

реєстрації прав власності на нерухоме й рухоме майно;

одруження /розлучення;

отримання вищої освіти;

отримання медичних послуг;

перетину держкордону.

Водночас у законопроєкті немає положення щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.

Коли запрацює нововведення в Україні

Наразі народні депутати все ще працюють над законопроєктом, який включатиме дане нововведення. У разі ухвалення закону з цією зміною, він набере чинності через місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

На цей момент невідомо, на якому етапі перебуває розробка законопроєкту, та коли його можуть винести на розгляд ВРУ.

Раніше ми повідомляли, що таке публічна повістка і коли її будуть вручати.

Нагадаємо, ми писали, що таке бойова повістка, чим відрізняється від звичайної та яка відповідальність загрожує, якщо її проігнорувати.

Також ми інформували, чи може прийти повістка у платіжці за комуналку.