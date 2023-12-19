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Могут ли мобилизовать мужчин до 27 лет, если они не служили — ответ юристов

19 декабря 2023 12:26
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Могут ли мобилизовать мужчин до 27 лет, если они не служили — ответ юристов
Украинские военные. Иллюстративное фото: УНИАН
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим у военнообязанных возникает много вопросов о призыве на службу в армии, в том числе и о призывном возрасте.

На сайте Юристы.UA рассказали, уменьшился ли в Украине призывной возраст для военнообязанных и могут мобилизовать мужчин до 27 лет, если они раньше не служили.

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По словам адвоката Евгения Корнийчука, в настоящее время закон об уменьшении призывного возраста еще не изменен.

"На срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу (далее — граждане призывного возраста)", — подчеркнул он.

Корнийчук добавил, если мужчина раньше не служил и не проходил военную кафедру, то он является призывником на срочную службу. Однако во время действия военного положения призыв на срочную службу не проводят.

военный призыв
Ответы юриста Евгения Корнийчука. Скриншот: Юристы.UA

Кого все же могут мобилизовать

В свою очередь адвокат Юрий Айвазян отметил, что есть отдельная категория призывников, которые при тех или иных условиях могут быть мобилизованы.

"Среди них ранее служившие на срочной службе, окончившие военную кафедру, как также проходившие ВЛК и получившие в результате вывод "непригодный в мирное время, ограниченно пригодный в военное время", — объяснил специалист.

военный призыв
Ответы юриста Юрия Айвазяна. Скриншот: Юристы.UA

Напомним, что Верховная Рада Украины готовит существенные изменения в процесс мобилизации, сейчас идет работа над крупным законопроектом, который будет регулировать вопросы, связанные с призывниками, военнообязанными и военнослужащими. Одним из важных новшеств станет Сертификат защитника Украины.

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