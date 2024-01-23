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Чи можуть мобілізувати до ЗСУ, якщо у вас цукровий діабет — нюанси та правила

23 січня 2024 23:44
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні 2024 — чи можуть призвати чоловіка з цукровим діабетом
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

За офіційними даними, в Україні лише за 2023 рік 531 200 осіб отримали діагноз "цукровий діабет", минулого року — 489 934. Що демонструє наскільки поширена ця хвороба серед українців. Вона є основною причиною ниркової недостатності, підвищує ризик виникнення виразок на ногах, їх інфікування та ампутації, розвитку інфаркту та інсульту, а також викликає 1% випадків сліпоти. Звичайно, такий стан потребує правильного та своєчасного лікування. 

Тож, природно виникає питання, чи можуть мобілізувати до лав ЗСУ військовозобов'язаних чоловіків, які хворіють на цукровий діабет. Розберемося далі в матеріалі.  

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Мобілізація осіб з цукровим діабетом — що каже українське законодавство  

Військово-лікарська комісія, яка ухвалює рішення щодо придатності військовозобов'язаної особи до військової служби, керується Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України затвердженим Наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008р. № 402.

Відповідно до ст. 13 Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, таке захворювання як цукровий діабет виключає, обмежує або дозволяє призов на військову службу. Тобто, особу можуть визнати непридатною, обмежено придатною або придатною. 

Варто зауважити, що у вищезгаданій статті зазначені усі типи цукрового діабету та інших порушень регуляції глюкози Е10-Е16.

Далі в статті міститься поділ на значні, помірні, та незначні порушення функцій (пункти "а", "б", та "в"). Саме від віднесення хвороби до значних, помірних або незначних порушень функцій залежить, чи підлягає особа мобілізації під час воєнного стану.

  • Пункт "а" — значні порушення, розлади, зумовлені тяжкими формами цукрового діабету з високою гіперглікемією (більше 13,7 ммоль/л) і глюкозурією.
  • Пункт "б" — помірні порушення, розлади, зумовлені цукровим діабетом середньої тяжкості з помірною гіперглікемією (не більше 13,7 ммоль/л).
  • Пункт "в" — помірні порушення, належать до форми цукрового діабету з невисокою гіперглікемією (8-9 ммоль/л).

Таким чином положення Розкладу хвороб пов’язують ступінь порушення функцій організму при цукровому діабеті не з його типом, а з рівнем глікемії (рівнем цукру в крові).

 

Мобілізація осіб з цукровим діабетом — що каже українське законодавство  
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Коли чоловіка з цукровим діабетом можуть мобілізувати

Відповідно до внесених наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490 змін, придатними до служби вважаються чоловіки, які мають хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій 13 "в" — хвороби щитоподібної залози (крім новоутворень), цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз. 

Особи з цукровим діабетом будь-якого типу з рівнем глікемії не більше 13,7 ммоль/л непридатні до військової служби в мирний час та обмежено придатні у воєнний час. Це означає, що від мобілізації таких осіб не звільнено.

Обмежено придатні військові не можуть потрапити до десантних військ, танкових військ, морської піхоти, але можуть виконувати штабну або тилову роботу. Але якщо їм дозволяє здоров'я, вони можуть виконувати завдання на передовій.

Обмежено придатні громадяни можуть служити:

  • у штабах;
  • у підрозділах забезпечення;
  • територіальних центрах комплектування, установ, організацій;
  • навчальних закладах.

За яких умов мобілізувати не мають право

Про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку свідчить лише значне порушення функцій при цукровому діабеті.

Таким чином наявність цукрового діабету будь-якого типу з рівнем глікемії понад 13,7 ммоль/л дають підстави для виключення з військового обліку з отриманням права перетину Державного кордону України. Такі особи не підлягають мобілізації.

Як правильно підготуватися до ВЛК особам з цукровим діабетом 

Військовозобов'язаним особам з цукровим діабетом варто  завчасно пройти медичне обстеження у цивільній або приватній лікарні та здати усі необхідні аналізи. 

Варто наполягати, щоб у медичному висновку зазначили саме "цукровий діабет з гіперглікемією ___ ммоль/л". З цими документами можна йти на військово-лікарську комісію й наполягати, щоб відповідний лікар військової комісії підтвердив діагноз, поставлений цивільними лікарями.

У разі незгоди з висновками військово-лікарської комісії можна скаржитись з посиланням на наявні документи цивільних лікарів до обласного ТЦК або до суду. 

 

Раніше ми повідомляли, з якими хворобами чоловіків можуть мобілізувати на військову службу

Нагадаємо, ми писали, які документи слід зібрати військовозобов'язаному для ВЛК і як підтвердити хворобу. 

Також ми інформували, чи повинен виключений з обліку повторно проходити ВЛК.

війна
хвороба
мобілізація
ВЛК
військовозобов'язані
цукровий діабет

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