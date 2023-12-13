Мобілізація в Україні — з якими хворобами призиватимуть до ЗСУ

З якими хворобами чоловіків можуть забрати до ЗСУ — оновлений список
В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Отже, військовозобов'язані й надалі отримуватимуть повістки. Призвати на військову службу можуть як чоловіків придатних за станом здоров'я, так і тих, хто, згідно з висновком ВЛК, має обмежену придатність. А відповідно до нового списку хвороб, затвердженого Міністерством оборони України, деяких осіб, які раніше мали відстрочку, можуть забрати до ЗСУ.
Так, зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402) внесено наказом Міноборони від 18 серпня 2023 року № 490, пише видання "УНІАН".
Відповідно до цього наказу, зі списку захворювань видалили всі "спірні" пункти. Тож, чоловіки зі "спірними" хворобами стануть придатними до служби й можуть бути мобілізовані.
Також цей документ дещо послаблює вимоги до здоров'я військовослужбовців Десантно-штурмових військ і морської піхоти. Це означає, що військовозобов'язані, які раніше вважалися непридатними для служби в десанті, тепер можуть визнаватися ВЛК придатними.
З якими хворобами можуть мобілізувати — повний список
Вважатимуться придатними до служби чоловіки з такими захворюваннями:
- клінічно вилікуваний туберкульоз;
- вірусні гепатити з незначним порушенням функцій — усі форми гепатитів;
- безсимптомний ВІЛ;
- хвороби крові, що повільно прогресують і не прогресують із незначними порушеннями функцій — до них належать анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки;
- хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій — хвороби щитоподібної залози (крім новоутворень), цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз;
- легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки — деменції, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку;
- невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади за помірно виражених, короткострокових проявів. Це нав’язливі стани, неврастенія, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезія;
- повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи, наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія;
- епізодичні та пароксизмальні розлади (крім епілепсії). Сюди належать мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну.
Крім того, тепер ВЛК одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби має прийняти постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю.
Раніше ми писали, кого з чоловіків мобілізують до ЗСУ 2024 року.
Нагадуємо, ми розповідали, кого з українців можуть мобілізувати на військову службу, але відправити на фронт не мають права.
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