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З якими хворобами чоловіків можуть забрати до ЗСУ — оновлений список

13 грудня 2023 18:53
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — з якими хворобами призиватимуть до ЗСУ
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: armyinform.com.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Отже, військовозобов'язані й надалі отримуватимуть повістки. Призвати на військову службу можуть як чоловіків придатних за станом здоров'я, так і тих, хто, згідно з висновком ВЛК, має обмежену придатність. А відповідно до нового списку хвороб, затвердженого Міністерством оборони України, деяких осіб, які раніше мали відстрочку, можуть забрати до ЗСУ.

Так, зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402) внесено наказом Міноборони від 18 серпня 2023 року № 490, пише видання "УНІАН".

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Відповідно до цього наказу, зі списку захворювань видалили всі "спірні" пункти. Тож, чоловіки зі "спірними" хворобами стануть придатними до служби й можуть бути мобілізовані. 

Також цей документ дещо послаблює вимоги до здоров'я військовослужбовців Десантно-штурмових військ і морської піхоти. Це означає, що військовозобов'язані, які раніше вважалися непридатними для служби в десанті, тепер можуть визнаватися ВЛК придатними.

З якими хворобами можуть мобілізувати — повний список 

Вважатимуться придатними до служби чоловіки з такими захворюваннями:

  • клінічно вилікуваний туберкульоз;
  • вірусні гепатити з незначним порушенням функцій — усі форми гепатитів;
  • безсимптомний ВІЛ;
  • хвороби крові, що повільно прогресують і не прогресують із незначними порушеннями функцій — до них належать анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки;
  • хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій — хвороби щитоподібної залози (крім новоутворень), цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз;
  • легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки — деменції, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку;
  • невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади за помірно виражених, короткострокових проявів. Це нав’язливі стани, неврастенія, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезія;
  • повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи, наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія;
  • епізодичні та пароксизмальні розлади (крім епілепсії). Сюди належать мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну.

Крім того, тепер ВЛК одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби має прийняти постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю.

Раніше ми писали, кого з чоловіків мобілізують до ЗСУ 2024 року.

Нагадуємо, ми розповідали, кого з українців можуть мобілізувати на військову службу, але відправити на фронт не мають права

Також ми повідомляли, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації. 

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