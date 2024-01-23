Мобилизация в Украине 2024 — могут ли призвать мужчину с сахарным диабетом

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

По официальным данным, в Украине только за 2023 год 531 200 человек получили диагноз "сахарный диабет", в прошлом году — 489 934. Что демонстрирует, насколько распространена эта болезнь среди украинцев. Она является основной причиной почечной недостаточности, повышает риск возникновения язв на ногах, их инфицирования и ампутации, инфаркта и инсульта, а также вызывает 1% случаев слепоты. Конечно, такое состояние требует правильного и своевременного лечения.

Поэтому, естественно, возникает вопрос, могут ли мобилизовать в ряды ВСУ военнообязанных мужчин, которые болеют сахарным диабетом. Разберемся далее в материале.

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Мобилизация лиц с сахарным диабетом — что говорит украинское законодательство

Военно-врачебная комиссия, которая принимает решение о пригодности военнообязанного лица к военной службе, руководствуется Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины утвержденным Приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008г.№402.

Согласно ст. 13 Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, такое заболевание как сахарный диабет исключает, ограничивает или разрешает призыв на военную службу. То есть, лицо могут признать непригодным, ограниченно пригодным или пригодным.

Следует заметить, что в вышеупомянутой статье указаны все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы Е10-Е16.

Далее в статье содержится разделение на значительные, умеренные и незначительные нарушения функций (пункты "а", "б" и "в"). Именно от отнесения болезни к значительным, умеренным или незначительным нарушениям функций зависит, подлежит ли лицо мобилизации во время военного положения.

Пункт "а" — значительные нарушения, расстройства, обусловленные тяжелыми формами сахарного диабета с высокой гипергликемией (более 13,7 ммоль/л) и глюкозурией.

Пункт "б" — умеренные нарушения, нарушения, обусловленные сахарным диабетом средней тяжести с умеренной гипергликемией (не более 13,7 ммоль/л).

Пункт "в" — умеренные нарушения, относящиеся к форме сахарного диабета с невысокой гипергликемией (8-9 ммоль/л).

Таким образом, положения Расписания болезней связывают степень нарушения функций организма при сахарном диабете не с его типом, а с уровнем гликемии (уровнем сахара в крови).

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Когда мужчин с сахарным диабетом могут мобилизовать

Согласно внесенным приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490 изменениям, пригодными к службе считаются мужчины, имеющие болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций 13 "в" — болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз.

Лица с сахарным диабетом любого типа с уровнем гликемии не более 13,7 ммоль/л не пригодны к военной службе в мирное время и ограничено пригодные в военное время. Это означает, что от мобилизации такие лица не освобождены.

Ограниченно пригодные военные не могут попасть в десантные войска, танковые войска, морскую пехоту, но могут выполнять штабную или тыловую работу. Но если им разрешает здоровье, они могут выполнять задачи на передовой.

Ограниченно пригодные граждане могут служить:

в штабах;

в подразделениях обеспечения;

территориальных центрах комплектования, учреждений, организациях;

учебных заведениях.

При каких условиях мобилизовать не имеют права

О непригодности к военной службе с исключением из военного учета свидетельствует лишь значительное нарушение функций при сахарном диабете.

Таким образом, наличие сахарного диабета любого типа с уровнем гликемии свыше 13,7 ммоль/л дают основания для исключения из военного учета с получением права пересечения Государственной границы Украины. Такие лица не подлежат мобилизации.

Как правильно подготовиться к ВВК лицам с сахарным диабетом

Военнообязанным лицам с сахарным диабетом следует заблаговременно пройти медицинское обследование в гражданской или частной больнице и сдать все необходимые анализы.

Следует настаивать, чтобы в медицинском заключении указали именно "сахарный диабет с гипергликемией ___ ммоль/л". С этими документами можно идти на военно-врачебную комиссию и настаивать, чтобы соответствующий врач военной комиссии подтвердил диагноз, поставленный гражданскими врачами.

В случае несогласия с выводами военно-врачебной комиссии можно жаловаться со ссылкой на имеющиеся документы гражданских врачей в областной ТЦК или в суд.

Ранее мы сообщали, с какими болезнями мужчин могут мобилизовать на военную службу.

Напомним, мы писали, какие документы следует собрать военнообязанному для ВВК и как подтвердить болезнь.

Также мы информировали, должен ли исключенный из учета повторно проходить ВВК.