Мобилизация в Украине 2024 — могут ли призвать мужчину с сахарным диабетом

Могут ли мобилизовать в ВСУ, если у вас сахарный диабет — нюансы и правила
По официальным данным, в Украине только за 2023 год 531 200 человек получили диагноз "сахарный диабет", в прошлом году — 489 934. Что демонстрирует, насколько распространена эта болезнь среди украинцев. Она является основной причиной почечной недостаточности, повышает риск возникновения язв на ногах, их инфицирования и ампутации, инфаркта и инсульта, а также вызывает 1% случаев слепоты. Конечно, такое состояние требует правильного и своевременного лечения.
Поэтому, естественно, возникает вопрос, могут ли мобилизовать в ряды ВСУ военнообязанных мужчин, которые болеют сахарным диабетом. Разберемся далее в материале.
Мобилизация лиц с сахарным диабетом — что говорит украинское законодательство
Военно-врачебная комиссия, которая принимает решение о пригодности военнообязанного лица к военной службе, руководствуется Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины утвержденным Приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008г.№402.
Согласно ст. 13 Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, такое заболевание как сахарный диабет исключает, ограничивает или разрешает призыв на военную службу. То есть, лицо могут признать непригодным, ограниченно пригодным или пригодным.
Следует заметить, что в вышеупомянутой статье указаны все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы Е10-Е16.
Далее в статье содержится разделение на значительные, умеренные и незначительные нарушения функций (пункты "а", "б" и "в"). Именно от отнесения болезни к значительным, умеренным или незначительным нарушениям функций зависит, подлежит ли лицо мобилизации во время военного положения.
- Пункт "а" — значительные нарушения, расстройства, обусловленные тяжелыми формами сахарного диабета с высокой гипергликемией (более 13,7 ммоль/л) и глюкозурией.
- Пункт "б" — умеренные нарушения, нарушения, обусловленные сахарным диабетом средней тяжести с умеренной гипергликемией (не более 13,7 ммоль/л).
- Пункт "в" — умеренные нарушения, относящиеся к форме сахарного диабета с невысокой гипергликемией (8-9 ммоль/л).
Таким образом, положения Расписания болезней связывают степень нарушения функций организма при сахарном диабете не с его типом, а с уровнем гликемии (уровнем сахара в крови).
Когда мужчин с сахарным диабетом могут мобилизовать
Согласно внесенным приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490 изменениям, пригодными к службе считаются мужчины, имеющие болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций 13 "в" — болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз.
Лица с сахарным диабетом любого типа с уровнем гликемии не более 13,7 ммоль/л не пригодны к военной службе в мирное время и ограничено пригодные в военное время. Это означает, что от мобилизации такие лица не освобождены.
Ограниченно пригодные военные не могут попасть в десантные войска, танковые войска, морскую пехоту, но могут выполнять штабную или тыловую работу. Но если им разрешает здоровье, они могут выполнять задачи на передовой.
Ограниченно пригодные граждане могут служить:
- в штабах;
- в подразделениях обеспечения;
- территориальных центрах комплектования, учреждений, организациях;
- учебных заведениях.
При каких условиях мобилизовать не имеют права
О непригодности к военной службе с исключением из военного учета свидетельствует лишь значительное нарушение функций при сахарном диабете.
Таким образом, наличие сахарного диабета любого типа с уровнем гликемии свыше 13,7 ммоль/л дают основания для исключения из военного учета с получением права пересечения Государственной границы Украины. Такие лица не подлежат мобилизации.
Как правильно подготовиться к ВВК лицам с сахарным диабетом
Военнообязанным лицам с сахарным диабетом следует заблаговременно пройти медицинское обследование в гражданской или частной больнице и сдать все необходимые анализы.
Следует настаивать, чтобы в медицинском заключении указали именно "сахарный диабет с гипергликемией ___ ммоль/л". С этими документами можно идти на военно-врачебную комиссию и настаивать, чтобы соответствующий врач военной комиссии подтвердил диагноз, поставленный гражданскими врачами.
В случае несогласия с выводами военно-врачебной комиссии можно жаловаться со ссылкой на имеющиеся документы гражданских врачей в областной ТЦК или в суд.
Ранее мы сообщали, с какими болезнями мужчин могут мобилизовать на военную службу.
Напомним, мы писали, какие документы следует собрать военнообязанному для ВВК и как подтвердить болезнь.
Также мы информировали, должен ли исключенный из учета повторно проходить ВВК.
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