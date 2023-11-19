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Чи можуть мобілізувати цивільного працівника ЗСУ на військову службу — відповідь юриста

19 листопада 2023 22:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Чи можуть мобілізувати цивільного працівника ЗСУ на військову службу — відповідь юриста
Військкомат на Запоріжжі. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наразі в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. В Збройних Силах України також є і цивільні працівники. Проте вони задаються питаннями, чи потрібно їм ще раз проходити військово-лікарську комісію, якщо її вже проходили раніше та чи можуть їх мобілізувати. 

Такі питання з'явилися на порталі "Юристи.UA".

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Як відомо, за 23 статею "Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" працівника ЗСУ не можуть мобілізувати до армії. Проте питання в тому, якщо співробітник є офіцером запасу, то чи можуть його призвати.

призов співробітників ЗСУ
Скриншот запитання із сайту "Юристи.UA"

Що кажуть фахівці

На це питання відповів один із юристів. Він зазначив, що якщо чоловік працює в ЗСУ, то у нього не має бути жодних проблем з відстрочкою. 

"Достатньо подати заяву про відстрочку та підтвердити свою роботу в ЗСУ довідкою з підписом керівника Вашої установи. Повторюю ВОС не має до Вашої відстрочки жодного відношення!" — зазначив адвокат Юрій Айвазян.

призов співробітників ЗСУ
Скриншот відповіді юриста із сайту "Юристи.UA"

Кого не можуть мобілізувати

Також на порталі додали, що на військову службу не підлягають призову під час мобілізації військовозобов’язані:

  • працівники органів військового управління (органів управління),
  • військових частин (підрозділів),
  • підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України,
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,
  • Служби безпеки України,
  • Служби зовнішньої розвідки України,
  • Національної гвардії України,
  • Державної прикордонної служби України,
  • Національної поліції України,
  • Бюро економічної безпеки України,
  • Національного антикорупційного бюро України,
  • Державного бюро розслідувань,
  • Державної виконавчої служби України,
  • Управління державної охорони України.

Нагадаємо, попри загальну мобілізацію, під яку підпадають чоловіки від 18 до 60 років, є категорії осіб, яких не можна призвати. Ми розповіли, які документи потрібні для того, аби мати відстрочку від мобілізації. 

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