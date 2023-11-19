Могут ли мобилизовать гражданского работника ВСУ на военную службу — ответ юриста

Военкомат в Запорожской области. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация. В Вооруженных Силах Украины есть и гражданские работники. Однако они задаются вопросом, нужно ли им еще раз проходить военно-врачебную комиссию, если ее уже проходили ранее и могут ли их мобилизовать.

Такие вопросы возникли на портале "Юристы.UA".

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Как известно, по 23 статье "Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации" работники ВСУ не могут мобилизовать в армию. Однако вопрос в том, если сотрудник является офицером запаса, могут ли его призвать.

Скриншот вопроса с сайта "Юристы.UA"

Что говорят специалисты

На этот вопрос ответил один из юристов. Он отметил, что если мужчина работает в ВСУ, то у него не должно быть никаких проблем с отсрочкой.

"Достаточно подать заявление об отсрочке и подтвердить свою работу в ВСУ справкой с подписью руководителя Вашего учреждения. Повторяю ВОС не имеет к Вашей отсрочке никакого отношения!" — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Скриншот ответа юриста с сайта "Юристы.UA"

Кого не могут мобилизовать

Также на портале добавили, что на военную службу не подлежат призыву во время мобилизации военнообязанные:

работники органов военного управления (органов управления),

воинских частей (подразделений),

предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины,

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,

Службы безопасности Украины,

Службы внешней разведки Украины,

Национальной гвардии Украины

Государственной пограничной службы Украины,

Национальной полиции Украины,

Бюро экономической безопасности Украины,

Национального антикоррупционного бюро Украины,

Государственного бюро расследований,

Государственной исполнительной службы Украины,

Управления государственной охраны Украины.

Напомним, несмотря на всеобщую мобилизацию, под которую подпадают мужчины от 18 до 60 лет, есть категории лиц, которых нельзя призвать. Мы рассказали, какие документы нужны для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации.