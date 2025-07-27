Мобілізація в Україні — юрист заявила, що на блокпостах можуть перевіряти військово-облікові документи

Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні діє воєнний стан, а це означає, що громадян можуть зупиняти на блокпостах для додаткових перевірок. Крім того, уповноважені особи мають право вимагати пред'явити низку документів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

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Чи можуть на блокпостах вимагати документи і які

Юрист роз'яснила, що уповноважені особи можуть зупиняти транспортні засоби під час їхнього проїзду через блокпости або контрольні пункти в'їзду-виїзду.

"Якщо вас зупиняють на блокпосту, ви маєте право просити в уповноваженої особи назвати причину зупинки транспортного засобу, якщо така особа причину не називає, то чисто теоретично будь-які інші вимоги ви можете не виконувати", — сказала Воронкова.

Вона додала, що під час перевірок на блокпостах можуть попросити надати водійське посвідчення, паспорт громадянина України, а також військово-обліковий документ. Крім того, перевірці може підлягати і поліс страхування цивільної відповідальності водія.

"Зараз чи не більшим попитом, ніж водійське посвідчення, користується військово-обліковий документ. Це пов'язано із запровадженням воєнного стану та загальною підвищеною пильністю наших правоохоронних органів і активних процесів мобілізації", — пояснила адвокат.

Нагадаємо, нещодавно юрист Дмитро Мурач повідомив, що громадянин, якого визнано непридатним до служби, може бути затриманий співробітниками ТЦК на блокпосту. Однак мобілізувати його не можуть.

Також ми писали, що сьогодні щомісячне поповнення ЗСУ становить близько 30 тисяч осіб. Крім того, підготовка солдатів стала більш професійною.