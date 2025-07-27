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Главная Мобилизация Могут ли на блокпосту проверить военно-учетные документы

Могут ли на блокпосту проверить военно-учетные документы

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 02:26
Мобилизация в Украине — юрист заявила, что на блокпостах могут проверять военно-учетные документы
Проверка документов на блокпосту. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Украине действует военное положение, а это значит, что граждан могут останавливать на блокпостах для дополнительных проверок. Кроме того, уполномоченные лица имеют право требовать предъявить ряд документов.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

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Юрист разъяснила, что уполномоченные лица могут останавливать транспортные средства во время их проезда через блокпосты или контрольные пункты въезда-выезда.

"Если вас останавливают на блокпосту, вы имеете право просить у уполномоченного лица назвать причину остановки транспортного средства, если такое лицо причину не называет, то чисто теоретически любые другие требования вы можете не выполнять", — сказала Воронкова.

Она добавила, что во время проверок на блокпостах могут попросить предоставить водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины, а также военно-учетный документ. Кроме того, проверке может подлежать и полис страхования гражданской ответственности водителя.

"Сейчас чуть ли не большим спросом чем водительское удостоверение пользуется военно-учетный документ. Это связано с введением военного положения и общей повышенной бдительностью наших правоохранительных органов и активных процессов мобилизации", — пояснила адвокат.

Напомним, недавно юрист Дмитрий Мурач сообщил, что гражданин, который признан непригодным к службе может быть задержан сотрудниками ТЦК на блокпосту. Однако мобилизовать его не могут.

Также мы писали, что сегодня ежемесячное пополнение ВСУ составляет около 30 тысяч человек. Кроме того, подготовка солдат стала более профессиональной.

мобилизация документы война в Украине ТЦК и СП блокпост военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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