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Главная Мобилизация В рекрутинге ответили, какие объемы мобилизации нужны Украине

В рекрутинге ответили, какие объемы мобилизации нужны Украине

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 20:32
Какие объемы мобилизации нужны в Украине — Денис Швыдкий дал ответ
Украинские военные. Фото: instagram.com/uaf_general_staff

Количество тех, кто сегодня присоединяется к украинской армии составляет около 30 тысяч человек в месяц. Кроме того, подготовка солдат к службе стала более профессиональной.

Начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий в эфире Ранок.LIVE ответил, поможет ли такая тенденция противостоять врагу.

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По словам военнослужащего, такое количество новых людей в армии вполне достаточно для того, чтобы сдерживать врага.

Но и важной составляющей эффективной борьбы стало то, что теперь солдаты проходят не базовую, а профессиональную подготовку с акцентом на технологии и работу с БпЛА.

"Если такое же количество останется на таком же уровне и не будет уменьшаться, я думаю, что это то, что нам нужно. Но здесь еще важно, что те люди, которых мы набираем, проходят уже более профессиональную подготовку, они учатся по реалиям на фронте, Акцент делаем больше на работу с технологиями, под сопровождение дронов. Если говорить о качестве и количестве, нам бы этого хватало и мы бы имели преимущество", — отметил Швыдкий.

Ранее военный объяснил, почему многие мужчины избегают мобилизации, в том числе и военные пенсионеры призывного возраста.

А также командир Кирилл Верес резко прокомментировал "справедливость" мобилизации во время войны.

армия мобилизация война в Украине Рекрутинг военная служба
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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