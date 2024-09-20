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Чи можуть органи місцевої влади вручати повістки — адвокат роз'яснила ситуацію

20 вересня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Адвокат розповіла, чи можуть органи влади вручати повістки та чи вже штрафують за повістки відправлені поштою
Виписування повістки. Ілюстраційне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжується мобілізація і громадян хвилює багато питань, що з нею пов'язані. Одним з них є питання є вручення повісток представниками місцевої влади, а також штрафи за ігнорування повісток, що надсилались поштою. 

Тут є важливі нюанси, з якими журналістів РБК ознайомила адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

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Чи має право місцева влада вручати повістки

За словами юриста, це цілком законна практика. Бо представники органів місцевої влади, місцевого самоврядування, голови ОСББ та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) уповноважені законодавством на передачу військовозобов'язаним повісток.

Однак ця процедура повинна мати також формальний характер, зазначає Аніщенко. Зокрема, керівник військової адміністрації, а також начальник ТЦК повинен видати відповідний наказ, де має бути вказано, що така людина уповноважена передавати військовозобов'язаним повістки за дорученням.

Чи штрафують за повістки надіслані поштою

Катерина Аніщенко розповіла, що в її практики та практики колег поки що таких випадків не було. Але ситуація точно зміниться, хоча не так швидко, як може здатись.

Так, поширюється інформація, зазначає юрист, що після оновлення на вимогу закону військово-облікових даних всім масово будуть надсилати ці повістки, що вони будуть генеруватися через систему "Оберіг", і що будуть вручатися тим, хто оновив дані через додаток Резерв+, через ЦНАПи або шляхом особистої явки до ТЦК і СП.

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