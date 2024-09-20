Мобілізація в Україні 2024 — чи можна змінити підставу для відстрочки

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію певні категорії військовозобов'язаних чоловіків мають відстрочку. Деякі особи можуть мати навіть декілька підстав для звільнення від призову на військову службу. Тож, логічно, в українців виникають питання — чи є можливість змінити підставу для відстрочки.

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Відповідь дав адвокат Юрій Айвазян на сервісі юридичних консультацій "Юристи. UA".

Так, відвідувач порталу, розповів, що у нього є відстрочка через навчання, але він хотів би змінити її на відстрочку у зв'язку з наявністю батька з інвалідністю ІІ групи. Чоловік поцікавився, чи є в нього така змога.

За словами правозахисника, у військовозобов'язаних громадян України, які мають декілька підстав для відстрочки, дійсно є можливість змінити одну на іншу.

Це можливо завдяки постанові Кабінету міністрів України №560, яка зокрема визначає термін дії відстрочки від мобілізації.

У документі зазначено, що відстрочка під час мобілізації надається на термін дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України.

"Тобто, відстрочка повинна надаватись на три місяці, після чого її потрібно продовжувати", — повідомив Юрій Айвазян.

Тобто, замість того, щоб продовжувати, можна оформити відстрочку за новою підставою.

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Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть отримати відстрочку аспіранти, які навчаються у закордонному виші.

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