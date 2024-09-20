Адвокат рассказала, могут ли органы власти вручать повестки и штрафуют ли за повестки отправлены по почте

Выписка повестки. Иллюстрационное фото: УНИАН

В Украине продолжается мобилизация и граждан волнует множество вопросов, связанных с ней. Одним из них является вопрос вручения повесток представителями местных властей, а также штрафы за игнорирование повесток, которые направлялись по почте.

Здесь есть важные нюансы, с которыми журналистов РБК ознакомила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

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Имеют ли право местные власти вручать повестки

По словам юриста, это вполне законная практика. Ибо представители органов местной власти, местного самоуправления, главы ОСМД и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) уполномочены законодательством на передачу военнообязанным повесткок.

Однако эта процедура должна носить также формальный характер, отмечает Анищенко. В частности, руководитель военной администрации, а также начальник ТЦК должен издать соответствующий приказ, где должно быть указано, что такой человек уполномочен передавать военнообязанным повестки.

Штрафуют ли за повестки присланные по почте

Екатерина Анищенко рассказала, что в ее практике и практике коллег пока таких случаев не было. Но ситуация точно изменится, хотя не так быстро, как может показаться.

Так, распространяется информация, отмечает юрист, что после обновления по требованию закона военно-учетных данных всем массово будут присылать эти повестки, что они будут генерироваться через систему "Оберег", и что будут вручаться тем, кто обновил данные через приложение Резерв+, через ЦНАПы или путем личной явки в ТЦК и СП.