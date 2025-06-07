Відпустка для заброньованих — чи можна виїжджати за кордон

Чоловік відпочиває на березі моря. Фото ілюстративне: stockfresh.com

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років мають обмежене право виїзду за кордон. Винятком є громадяни, які мають бронювання.

Про це в п'ятницю, 6 червня, повідомили в Міністерстві юстиції України.

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Чи можуть заброньовані проводити відпустку за кордоном

Згідно із правилами перетинання державного кордону, військовозобов'язані, які не підлягають призову на службу під час мобілізації, можуть виїжджати за межі України. Ті, хто має має бронювання, не підлягає призову та перебуває на спеціальному військовому обліку. Такі громадяни можуть виїжджати з України у відрядження.

"Щодо можливості перетину кордону під час відпустки чіткого нормативно-правового регулювання немає. Дізнатися про порядок перетину кордону для цієї категорії осіб можна виключно з роз'яснень ДПСУ", — йдеться в повідомленні.

Щоправда, деякі державні службовці перетинати державний кордон із метою відпустки не можуть. Зокрема, це стосується членів Кабінету Міністрів України, заступників міністрів, суддів, прокурорів, керівників державних органів, депутатів місцевих рад.

Які документи потрібні для виїзду за кордон

Перелік документів для виїзду за межі України:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

паперовий військово-обліковий документ або його електронний варіант у застосунку "Резерв+";

витяг із наказу про відпустку або його копія;

документи, що підтверджують мету поїздки.

"Працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни, чи порушувати правила військового обліку", — наголошують у Мін'юсті.

Підбиваючи підсумки, у відомстві зазначають, що чітких правил щодо виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників наразі немає — осаточне рішення ухвалюють прикордонники. Напередодні подорожі можна уточнити порядок перетину кордону у працівників ДПСУ за телефоном 1598 або через інші канали комунікації.

Раніше в Мін'юсті пояснили, чи можуть за несплату штрафів від ТЦК та СП конфіскувати нерухомість. Таке може статися лише за наявності боргу на понад сто тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що за порушення правил мобілізації військовозобов'язаним блокують банківські рахунки. Станом на другу половину травня таке покарання застосували до 26 тисяч громадян.