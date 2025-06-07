Отпуск для забронированных — можно ли выезжать за границу

Мужчина отдыхает на берегу моря. Фото иллюстративное: stockfresh.com

В условиях общей мобилизации и военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют ограниченное право выезда за границу. Исключением являются граждане, которые имеют бронирование.

Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

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Могут ли забронированные проводить отпуск за границей

Согласно правилам пересечения государственной границы, военнообязанные, которые не подлежат призыву на службу по мобилизации, могут выезжать за пределы Украины. Те, кто имеет бронирование, не подлежит призыву и находится на специальном воинском учете. Такие граждане могут выезжать из Украины в командировку.

"О возможности пересечения границы во время отпуска четкого нормативно-правового регулирования нет. Узнать о порядке пересечения границы для этой категории лиц можно исключительно из разъяснений ГПСУ", — говорится в сообщении.

Правда, некоторые государственные служащие пересекать государственную границу с целью отпуска не могут. В частности, это касается членов Кабинета Министров Украины, заместителей министров, судей, прокуроров, руководителей государственных органов, депутатов местных советов.

Какие документы нужны для выезда за границу

Перечень документов для выезда за пределы Украины:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

бумажный военно-учетный документ или его электронный вариант в приложении "Резерв+";

выписка из приказа об отпуске или его копия;

документы, подтверждающие цель поездки.

"Работник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду за пределы страны, или нарушать правила воинского учета", — отмечают в Минюсте.

Подводя итоги, в ведомстве отмечают, что четких правил относительно выезда за границу в отпуск для забронированных работников на данный момент нет — окончательное решение принимают пограничники. Накануне путешествия можно уточнить порядок пересечения границы у работников ГПСУ по телефону 1598 или через другие каналы коммуникации.

Ранее в Минюсте объяснили, могут ли за неуплату штрафов от ТЦК и СП конфисковать недвижимость. Такое может произойти только при наличии долга более чем на сто тысяч гривен.

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