Чи можуть призвати чоловіка із судимістю на війну — юристи дали відповідь

Військовий призов в Україні. Фото: InformNapalm

У зв'язку з війною в Україні було оголошено масову мобілізацію. У цей період чоловікам призовного віку видаються повістки, зокрема тим, хто має судимість.

Про це повідомили юристи Ірина та Владислав Леонови.

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Хто в Україні звільняється від військового призову

Юристи зазначили, що згідно з пунктом 6 підпункту 6 статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", від військового обліку звільняються громадяни України, які:

в цей час перебувають на військовій службі або були призвані до неї;

проходять навчання у військових освітніх закладах чи військових кафедрах вишів;

віднесено до категорії непридатних до військової служби згідно з висновком військово-медичних комісій;

перевищили вікову межу для перебування у запасі;

втратили громадянство України;

отримали термін за скоєння злочинів тяжкого чи особливо тяжкого характеру;

перебувають у процесі відбування покарання або зазнали застосування примусових медичних заходів;

померли, визнані як зниклі безвісти або офіційно оголошені мертвими.

Що робити, якщо чоловік із судимістю отримав повістку

Людина із судимістю за тяжкий чи особливо тяжкий злочин виключається з військового обліку та не підлягає мобілізації. Якщо така людина все ж таки отримала повістку, їй необхідно подати до військкомату документи, що підтверджують його судимість, такі як:

дублікат судового рішення;

документ, що підтверджує факт судимості;

повний звіт про притягнення до кримінальної відповідальності;

докази наявності судимості чи обмежень, передбачених українським кримінально-процесуальним законодавством;

виписка про вихід із місць позбавлення волі.

Нагадаємо, що деякі українці в умовах дії воєнного стану та загальної мобілізації мають з'явитися до ТЦК та СП без попереднього отримання повістки. Стало відомо, хто підпадає під цю вимогу.