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Чи можуть призвати чоловіка із судимістю на війну — юристи дали відповідь

13 листопада 2023 15:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чи можуть призвати чоловіка із судимістю на війну — юристи дали відповідь
Військовий призов в Україні. Фото: InformNapalm
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У зв'язку з війною в Україні було оголошено масову мобілізацію. У цей період чоловікам призовного віку видаються повістки, зокрема тим, хто має судимість.

Про це повідомили юристи Ірина та Владислав Леонови.

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Хто в Україні звільняється від військового призову

Юристи зазначили, що згідно з пунктом 6 підпункту 6 статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", від військового обліку звільняються громадяни України, які:

  • в цей час перебувають на військовій службі або були призвані до неї;
  • проходять навчання у військових освітніх закладах чи військових кафедрах вишів;
  • віднесено до категорії непридатних до військової служби згідно з висновком військово-медичних комісій;
  • перевищили вікову межу для перебування у запасі;
  • втратили громадянство України;
  • отримали термін за скоєння злочинів тяжкого чи особливо тяжкого характеру;
  • перебувають у процесі відбування покарання або зазнали застосування примусових медичних заходів;
  • померли, визнані як зниклі безвісти або офіційно оголошені мертвими.

Що робити, якщо чоловік із судимістю отримав повістку

Людина із судимістю за тяжкий чи особливо тяжкий злочин виключається з військового обліку та не підлягає мобілізації. Якщо така людина все ж таки отримала повістку, їй необхідно подати до військкомату документи, що підтверджують його судимість, такі як:

  • дублікат судового рішення;
  • документ, що підтверджує факт судимості;
  • повний звіт про притягнення до кримінальної відповідальності;
  • докази наявності судимості чи обмежень, передбачених українським кримінально-процесуальним законодавством;
  • виписка про вихід із місць позбавлення волі.

Нагадаємо, що деякі українці в умовах дії воєнного стану та загальної мобілізації мають з'явитися до ТЦК та СП без попереднього отримання повістки. Стало відомо, хто підпадає під цю вимогу.

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