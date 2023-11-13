Чи можуть призвати чоловіка із судимістю на війну — юристи дали відповідь
У зв'язку з війною в Україні було оголошено масову мобілізацію. У цей період чоловікам призовного віку видаються повістки, зокрема тим, хто має судимість.
Про це повідомили юристи Ірина та Владислав Леонови.
Хто в Україні звільняється від військового призову
Юристи зазначили, що згідно з пунктом 6 підпункту 6 статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", від військового обліку звільняються громадяни України, які:
- в цей час перебувають на військовій службі або були призвані до неї;
- проходять навчання у військових освітніх закладах чи військових кафедрах вишів;
- віднесено до категорії непридатних до військової служби згідно з висновком військово-медичних комісій;
- перевищили вікову межу для перебування у запасі;
- втратили громадянство України;
- отримали термін за скоєння злочинів тяжкого чи особливо тяжкого характеру;
- перебувають у процесі відбування покарання або зазнали застосування примусових медичних заходів;
- померли, визнані як зниклі безвісти або офіційно оголошені мертвими.
Що робити, якщо чоловік із судимістю отримав повістку
Людина із судимістю за тяжкий чи особливо тяжкий злочин виключається з військового обліку та не підлягає мобілізації. Якщо така людина все ж таки отримала повістку, їй необхідно подати до військкомату документи, що підтверджують його судимість, такі як:
- дублікат судового рішення;
- документ, що підтверджує факт судимості;
- повний звіт про притягнення до кримінальної відповідальності;
- докази наявності судимості чи обмежень, передбачених українським кримінально-процесуальним законодавством;
- виписка про вихід із місць позбавлення волі.
Нагадаємо, що деякі українці в умовах дії воєнного стану та загальної мобілізації мають з'явитися до ТЦК та СП без попереднього отримання повістки. Стало відомо, хто підпадає під цю вимогу.
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