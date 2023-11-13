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Мобилизация продолжается — с какими болезнями органов дыхания и крови не призывают в ряды ВСУ

13 ноября 2023 06:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Мобилизация продолжается — с какими болезнями органов дыхания и крови не призывают в ряды ВСУ
Украинские защитники на фронте. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 14 февраля. Несмотря на это, люди с определенными болезнями органов дыхания и крови могут быть освобождены от призыва в ряды ВСУ.

Об этом пишет OBOZ.UA.

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Следует отметить, что далеко не все формы названных заболеваний попадают под полную непригодность к военной службе.

С какими болезнями непригодны к военной службе:

  • с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;
  • с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца.

Кроме того, ограниченно пригодными в военное время признаются:

  • острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или есть слепота глаза,
  • отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше,
  • острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.

Ранее мы объясняли, какая ответственность угрожает при получении трех повесток.

Также мы писали, могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет, если он не служил в армии.

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