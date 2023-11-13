Мобилизация продолжается — с какими болезнями органов дыхания и крови не призывают в ряды ВСУ

Украинские защитники на фронте. Фото: Генштаб

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 14 февраля. Несмотря на это, люди с определенными болезнями органов дыхания и крови могут быть освобождены от призыва в ряды ВСУ.

Об этом пишет OBOZ.UA.

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Следует отметить, что далеко не все формы названных заболеваний попадают под полную непригодность к военной службе.

С какими болезнями непригодны к военной службе:

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца.

Кроме того, ограниченно пригодными в военное время признаются:

острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или есть слепота глаза,

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше,

острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.

Ранее мы объясняли, какая ответственность угрожает при получении трех повесток.

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