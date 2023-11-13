Могут ли призвать мужчину с судимостью на войну — юристы дали ответ

Военный призыв в Украине. Фото: InformNapalm

В связи с войной в Украине была объявлена массовая мобилизация. В этот период мужчинам призывного возраста выдаются повестки, в частности тем, кто имеет судимость.

Об этом сообщили юристы Ирина и Владислав Леоновы.

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Кто в Украине освобождается от военного призыва

Юристы отметили, что согласно пункту 6 подпункта 6 статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", от военного учета освобождаются граждане Украины, которые:

в настоящее время находятся на военной службе или были на нее призваны;

проходят обучение в военных образовательных учреждениях или военных кафедрах ВУЗов;

отнесены к категории непригодных к военной службе по заключению военно-медицинских комиссий;

превысили возрастной предел для нахождения в запасе;

утратили гражданство Украины;

получили осуждение за совершение преступлений тяжкого или особо тяжкого характера;

находятся в процессе отбывания наказания или подверглись применению принудительных медицинских мер;

скончались, признаны как пропавшие без вести или официально объявлены мертвыми.

Что делать, если мужчина с судимостью получил повестку

Человек с судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление исключается из воинского учета и не подлежит мобилизации. Если такой человек все же получил повестку, ему необходимо представить в военкомат документы, подтверждающие его судимость, такие как:

дубликат судебного решения;

документ, подтверждающий факт судимости;

полный отчет о привлечении к уголовной ответственности;

доказательства наличия судимости или ограничений, предусмотренных украинским уголовно-процессуальным законодательством;

выписка о выходе из мест лишения свободы.

Напомним, что некоторые украинцы в условиях действия военного положения и общей мобилизации должны явиться в ТЦК и СП без предварительного получения повестки. Стало известно, кто подпадает под это требование.