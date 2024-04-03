Мобілізація в Україні - чи законно роздавати повістки в СІЗО

Чи можуть вручити повістку людям, які перебувають у СІЗО, — пояснення юриста
Мобілізаційні процеси в Україні тривають, і вони часто супроводжуються суперечками та скандалами. Законодавство змінюється стосовно деяких категорій громадян.
Чи можуть мобілізувати людей, які перебувають у СІЗО, Новини.LIVE дізналося в юристки Надії Шуляк.
Мобілізація громадян у СІЗО
"У грудні 2022 року також були внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу України, які дають право на мобілізацію тим, хто перебуває під слідством і утримується в СІЗО. Задля зміни запобіжного заходу для проходження військової служби підозрюваний має написати відповідне прохання прокурору, який спрямує його до суду", — сказала юристка.
За її словами, у разі позитивного рішення підозрюваний має протягом доби після звільнення з’явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Однак таке право матимуть не всі обвинувачені. Виключення робиться для:
- громадян, які підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України;
- тих, хто звинувачується у насиллі, розбещенні неповнолітніх, організованій злочинності, пропаганді війни, державній зраді тощо.
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