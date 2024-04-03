Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи можуть вручити повістку людям, які перебувають у СІЗО, — пояснення юриста arrow

Чи можуть вручити повістку людям, які перебувають у СІЗО, — пояснення юриста

3 квітня 2024 22:56
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Мобілізація в Україні - чи законно роздавати повістки в СІЗО
Столичне СІЗО. Фото: УНІАН
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Мобілізаційні процеси в Україні тривають, і вони часто супроводжуються суперечками та скандалами. Законодавство змінюється стосовно деяких категорій громадян. 

Чи можуть мобілізувати людей, які перебувають у СІЗО, Новини.LIVE дізналося в юристки Надії Шуляк.

Читайте також:
Юристка Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Мобілізація громадян у СІЗО 

"У грудні 2022 року також були внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу України, які дають право на мобілізацію тим, хто перебуває під слідством і утримується в СІЗО. Задля зміни запобіжного заходу для проходження військової служби підозрюваний має написати відповідне прохання прокурору, який спрямує його до суду", — сказала юристка.

Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

За її словами, у разі позитивного рішення підозрюваний має протягом доби після звільнення з’явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Однак таке право матимуть не всі обвинувачені. Виключення робиться для:

  • громадян, які підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України;
  • тих, хто звинувачується у насиллі, розбещенні неповнолітніх, організованій злочинності, пропаганді війни, державній зраді тощо.

Раніше Новини.LIVE дізнавалося, чи відправить Україна воювати тих, хто вийшов з в’язниці або зараз там. 

Також юристи пояснили, чи може військовослужбовець в заповіті вказати, хто отримає гроші від держави у разі його загибелі. 

війна
СІЗО
мобілізація
юрист

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК