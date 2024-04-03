Мобілізація в Україні - чи законно роздавати повістки в СІЗО

Столичне СІЗО. Фото: УНІАН

Мобілізаційні процеси в Україні тривають, і вони часто супроводжуються суперечками та скандалами. Законодавство змінюється стосовно деяких категорій громадян.

Чи можуть мобілізувати людей, які перебувають у СІЗО, Новини.LIVE дізналося в юристки Надії Шуляк.

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Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Мобілізація громадян у СІЗО

"У грудні 2022 року також були внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу України, які дають право на мобілізацію тим, хто перебуває під слідством і утримується в СІЗО. Задля зміни запобіжного заходу для проходження військової служби підозрюваний має написати відповідне прохання прокурору, який спрямує його до суду", — сказала юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

За її словами, у разі позитивного рішення підозрюваний має протягом доби після звільнення з’явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Однак таке право матимуть не всі обвинувачені. Виключення робиться для:

громадян, які підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України;

тих, хто звинувачується у насиллі, розбещенні неповнолітніх, організованій злочинності, пропаганді війни, державній зраді тощо.

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