Мобилизация в Украине - законно ли раздавать повестки в СИЗО

Столичное СИЗО. Фото: УНИАН

Мобилизационные процессы в Украине продолжаются, и часто сопровождаются спорами и скандалами. Законодательство меняется по отношению к некоторым категориям граждан.

Могут ли мобилизовать людей, которые находятся в СИЗО, Новини.LIVE узнало у юриста Надежды Шуляк.

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Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Мобилизация граждан в СИЗО

"В декабре 2022 года также были внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые дают право на мобилизацию тем, кто находится под следствием и содержится в СИЗО. Для изменения меры пресечения для прохождения военной службы подозреваемый должен написать соответствующую просьбу прокурору, который направит ее в суда", — сказала юрист.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, в случае положительного решения подозреваемый должен в течение суток после освобождения явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Однако такое право будут иметь не все обвиняемые. Исключение делается для:

граждан, подозреваемых в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины;

тех, кто обвиняется в насилии, развращении несовершеннолетних, организованной преступности, пропаганде войны, государственной измене и т.д.

Ранее Новини.LIVE узнавало, отправит ли Украина воевать тех, кто вышел из тюрьмы или сейчас находится там.

Также юристы объяснили, может ли военнослужащий в завещании указать, кто получит деньги от государства в случае его гибели.