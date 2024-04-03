Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Могут ли вручить повестку находящимся в СИЗО людям — объяснение юриста arrow

Могут ли вручить повестку находящимся в СИЗО людям — объяснение юриста

3 апреля 2024 22:56
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Мобилизация в Украине - законно ли раздавать повестки в СИЗО
Столичное СИЗО. Фото: УНИАН
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Мобилизационные процессы в Украине продолжаются, и часто сопровождаются спорами и скандалами. Законодательство меняется по отношению к некоторым категориям граждан.

Могут ли мобилизовать людей, которые находятся в СИЗО, Новини.LIVE узнало у юриста Надежды Шуляк.

Читайте также:
Юристка Надежда Шуляк
Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Мобилизация граждан в СИЗО

"В декабре 2022 года также были внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые дают право на мобилизацию тем, кто находится под следствием и содержится в СИЗО. Для изменения меры пресечения для прохождения военной службы подозреваемый должен написать соответствующую просьбу прокурору, который направит ее в суда", — сказала юрист.

Надежда Шуляк
Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, в случае положительного решения подозреваемый должен в течение суток после освобождения явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Однако такое право будут иметь не все обвиняемые. Исключение делается для:

  • граждан, подозреваемых в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины;
  • тех, кто обвиняется в насилии, развращении несовершеннолетних, организованной преступности, пропаганде войны, государственной измене и т.д.

Ранее Новини.LIVE узнавало, отправит ли Украина воевать тех, кто вышел из тюрьмы или сейчас находится там.

Также юристы объяснили, может ли военнослужащий в завещании указать, кто получит деньги от государства в случае его гибели.

война
СИЗО
мобилизация
юрист

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК