Мобилизация в Украине - законно ли раздавать повестки в СИЗО

Могут ли вручить повестку находящимся в СИЗО людям — объяснение юриста
Мобилизационные процессы в Украине продолжаются, и часто сопровождаются спорами и скандалами. Законодательство меняется по отношению к некоторым категориям граждан.
Могут ли мобилизовать людей, которые находятся в СИЗО, Новини.LIVE узнало у юриста Надежды Шуляк.
Мобилизация граждан в СИЗО
"В декабре 2022 года также были внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые дают право на мобилизацию тем, кто находится под следствием и содержится в СИЗО. Для изменения меры пресечения для прохождения военной службы подозреваемый должен написать соответствующую просьбу прокурору, который направит ее в суда", — сказала юрист.
По ее словам, в случае положительного решения подозреваемый должен в течение суток после освобождения явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Однако такое право будут иметь не все обвиняемые. Исключение делается для:
- граждан, подозреваемых в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины;
- тех, кто обвиняется в насилии, развращении несовершеннолетних, организованной преступности, пропаганде войны, государственной измене и т.д.
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