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Чи можуть зобов'язати поліцію вручати повістки — відповідь адвоката

20 грудня 2023 05:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чи можуть зобов'язати поліцію вручати повістки — відповідь адвоката
Поліцейські вручають повістку чоловіку в метро. Фото: mvs.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Адвокат Ростислав Кравець прокоментував заяви Мар'яни Безуглої щодо вручення повісток не лише працівниками ТЦК, а й поліцейськими. За словами фахівця, поліція не має такої функції, до того ж для цього потрібні додаткові витрати з держбюджету.

Про це Ростислав Кравець розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

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Так, за пропозиціями народної депутатки Мар'яни Безуглої, повістки можуть вручатися виключно працівниками ТЦК лише в самих ТЦК та СП. Однак за місцем проживання, місцем роботи та в громадських місцях повістки можуть вручати як працівники ТЦК, так і поліцейські.

"Це не функція поліції вручати якісь повістки, це функція ТЦК. У нас в ТЦК є дуже велика кількість людей, які там проходять службу, на яких і покладено обов'язки вручати повістки. Ну, так далі нехай повістки суду будуть вручати судові виконавці кома поліцейські. І так будемо до нескінченності. Квиток в тролейбус будуть продавати контролер кома поліцейський", — заявив адвокат Ростислав Кравець. 

Він наголосив, що відповідні заяви Безуглої свідчать про її розуміння питань військового обліку та мобілізації. 

"Те, що намагаються прилучити сюди поліцію, це призведе до дуже великих витрат державного бюджету й до невиконання функцій поліції, які на неї покладені. Замість того, щоб ловити злочинців, наводити лад на дорогах, контролювати дотримання громадського порядку, вони будуть бігати по під'їздах з повістками. Ну, це ж брєд..." — відзначив фахівець.

За його словами, працівникам ТЦК за вручення повісток платять заробітну плату, тож вони й мають цим займатись. Крім того, повістки де вручали, там і вручають, тут ніяких відкриттів немає.

Нагадаємо, що народна депутатка Мар'яна Безугла детально розповіла, що готується у законопроєкті щодо змін процесу мобілізації в Україні. Вона наголосила, що це все ще проєкт, військові подали суто жорсткі норми. Наразі влада опрацьовує реалістичну модель.

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