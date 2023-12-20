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Могут ли обязать полицию вручать повестки — ответ адвоката

20 декабря 2023 05:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Могут ли обязать полицию вручать повестки — ответ адвоката
Полицейские вручают повестку мужчине в метро. Фото: mvs.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Адвокат Ростислав Кравец прокомментировал заявления Марьяны Безуглой о вручении повесток не только работниками ТЦК, но и полицейскими. По словам специалиста, у полиции нет такой функции, к тому же для этого нужны дополнительные расходы из госбюджета.

Об этом Ростислав Кравец рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

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Так, по предложениям народного депутата Марьяны Безуглой, повестки могут вручаться исключительно работниками ТЦК только в самих ТЦК и СП. Однако по месту жительства, месту работы и в общественных местах повестки могут вручать как работники ТЦК, так и полицейские.

"Это не функция полиции вручать какие-то повестки, это функция ТЦК. У нас в ТЦК есть очень большое количество людей, проходящих там службу, на которых и возложены обязанности вручать повестки. Ну, так далее пусть повестки суда будут вручать судебные исполнители запятая полицейские. И так будем до бесконечности. Билет в троллейбус будут продавать контролер запятая полицейский", — заявил адвокат Ростислав Кравец.

Он подчеркнул, что соответствующие заявления Безуглой свидетельствуют о ее понимании военного учета и мобилизации.

"То, что пытаются приобщить сюда полицию, это приведет к очень большим расходам государственного бюджета и к невыполнению возложенных на нее функций полиции. Вместо того, чтобы ловить преступников, наводить порядок на дорогах, контролировать соблюдение общественного порядка, они будут бегать по подъездах с повестками. Ну, это бред..." — отметил специалист.

По его словам, работникам ТЦК за вручение повесток платят заработную плату, поэтому они должны этим заниматься. Кроме того, повестки, где вручали, там и вручают, здесь никаких открытий нет.

Напомним, что народный депутат Марьяна Безуглая подробно рассказала, что готовится в законопроекте об изменениях процесса мобилизации в Украине. Она подчеркнула, что это все еще проект, военные представили сугубо жесткие нормы. В настоящее время власти прорабатывают реалистичную модель.

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