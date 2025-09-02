Чи обов'язково встановлювати застосунок "Резерв" — пояснення від юристки

Застосунок "Резерв+". Фото: УНІАН

Дотримання правил військового обліку є обов'язковою вимогою для військовозобов'язаних як за умов воєнного стану, так і в мирні часи. Наявність застосунку "Резерв+" полегшує взаємодію громадян із військкоматом, але не є обов'язком.

Про це в коментарі для РБК-Україна повідомила представниця юридичної компанії "Муренко, Курявий і Парнери" Олександра Капітула.

Чи обов'язково мати застосунок "Резерв+"

За словами юристки, посадовці органів державної влади іноді вимагають, аби у військовозобов'язаних був застосунок "Резерв+". Річ у тім, що користувачі "Резерв+" можуть без візиту до ТЦК та СП самостійно оновлювати військово-облікові дані, отримувати відстрочку, а також обирати місце служби, якщо планують укласти контракт. Застосунок робить дотримання правил військового обліку більш зручним, але вимоги щодо його встановлення в нормативно-правових актах немає.

