Повідомлення в Резерв+ - як вирішити проблему з червоною стрічкою

Застосунок "Резерв+" і червона стрічка. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо у військовозобов’язаного громадянина з’явилася червона стрічка в "Резерв+", він може вирішити цю проблему кількома шляхами. Зокрема, він може сплатити штраф, а може обрати інші варіанти, які не пов’язані зі сплатою штрафу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Вирішення проблеми червоної стрічки — варіант перший

До юристів звернувся громадянин, в якого в "Резерв+" з’явилася червона стрічка.

Чоловік поцікавився, як вирішити цю проблему і прибрати червону стрічку.

"Варіант перший — визнати правопорушення та сплатити штраф у сумі 8500 гривень", — пояснив у відповіді громадянину Юрій Айвазян.

Але, нагадав юрист, треба бути обережним — оплата штрафу через "Резерв+" працює по-різному, оскільки існує декілька проблем.

Два інші варіанти, що робити із червоною стрічкою в "Резерв+"

Другий варіант чинний, якщо посадові особи РТЦК та СП не складали ані протокол, ані постанову про адміністративне правопорушення.

"Необхідно подати заяву до ТЦК із проханням видалити дані з Єдиного державного реєстру щодо порушення вами правил ВО та відкликання звернення з НПУ", — підкреслив Айвазян.

Є ще і третій варіант, наголосив адвокат.

"Він також передбачає заяву, проте замість суду можна спробувати звернутися до ОТЦК. В деяких випадках такий алгоритм дій працює, як і судовий", — запевнив Юрій Айвазян.

