Главная Мобилизация Обязательно ли иметь "Резерв+" — ответ юриста

Обязательно ли иметь "Резерв+" — ответ юриста

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 01:30
Обязательно ли устанавливать приложение "Резерв" — объяснение от юриста
Приложение "Резерв+". Фото: УНІАН

Соблюдение правил воинского учета является обязательным требованием для военнообязанных как в условиях военного положения, так и в мирное время. Наличие приложения "Резерв+" облегчает взаимодействие граждан с военкоматом, но не является обязанностью.

Об этом в комментарии для РБК-Украина сообщила представитель юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александра Капитула.

Читайте также:

Обязательно ли иметь приложение "Резерв+"

По словам юриста, чиновники органов государственной власти иногда требуют, чтобы у военнообязанных было приложение "Резерв+". Дело в том, что пользователи "Резерв+" могут без визита в ТЦК и СП самостоятельно обновлять военно-учетные данные, получать отсрочку, а также выбирать место службы, если планируют заключить контракт. Приложение делает соблюдение правил воинского учета более удобным, но требования касательно его установки в нормативно-правовых актах нет.

Ранее адвокат Юрий Айвазян объяснил, что делать, если в приложении "Резерв+" появилась красная лента, которая свидетельствует о розыске. Можно оплатить штраф, но есть и другие варианты.

Также мы сообщали, что после уплаты штрафа в "Резерв+" может снова появиться информация о розыске. Юристы объяснили, почему такое случается.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные резерв
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
