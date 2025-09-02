Обязательно ли устанавливать приложение "Резерв" — объяснение от юриста

Приложение "Резерв+". Фото: УНІАН

Соблюдение правил воинского учета является обязательным требованием для военнообязанных как в условиях военного положения, так и в мирное время. Наличие приложения "Резерв+" облегчает взаимодействие граждан с военкоматом, но не является обязанностью.

Об этом в комментарии для РБК-Украина сообщила представитель юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александра Капитула.

Обязательно ли иметь приложение "Резерв+"

По словам юриста, чиновники органов государственной власти иногда требуют, чтобы у военнообязанных было приложение "Резерв+". Дело в том, что пользователи "Резерв+" могут без визита в ТЦК и СП самостоятельно обновлять военно-учетные данные, получать отсрочку, а также выбирать место службы, если планируют заключить контракт. Приложение делает соблюдение правил воинского учета более удобным, но требования касательно его установки в нормативно-правовых актах нет.

