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Чи підлягає мобілізації до ЗСУ батько у декреті — відповідь юриста

19 березня 2024 08:02
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи заберуть до ЗСУ чоловіка у декреті
Військовозобов'язаним чоловікам виписують повістки. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації низка військовозобов'язаних осіб в Україні мають право на відстрочку від призову на військову службу. Наприклад, багатодітні батьки.

Однак, чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного чоловіка, який офіційно взяв відпустку з догляду за дитиною? На це питання відповіла юристка та керівна партнерка компанії ZP Law office of Zoriana Pelekh Марія Потапова, пише Факти ICTV.

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Відповідно до чинного українського законодавства, декретна відпустка з догляду за дитиною до досягнення нею трьох років не дає права на відстрочку від мобілізації військовозобов'язаному чоловікові. Тож, якщо у чоловіка відсутні підстави для відстрочки, тоді його зможуть мобілізувати з декрету.

Водночас якщо чоловік та дружина є військовослужбовцями, вони можуть обирати, хто залишиться на службі, а хто піде у декретну відпустку. Тобто чоловік-військовий може піти у декрет, якщо дружина залишається на службі.

Раніше ми писали, які документи необхідні багатодітному батьку для виїзду за кордон.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли можуть мобілізувати чоловіків з II чи III групою інвалідності.

Також ми інформували, чи можуть мобілізувати чоловіка, який має тещу з інвалідністю II групи.

війна
ЗСУ
Україна
мобілізація
декрет
військовозобов'язані

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