Мобилизация в Украине — заберут ли в ВСУ мужчину в декрете

Военнообязанным мужчинам выписывают повестки. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Даже во время военного положения и всеобщей мобилизации ряд военнообязанных лиц в Украине имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. К примеру, многодетные родители.

Однако могут ли мобилизовать военнообязанного мужчину, который официально взял отпуск по уходу за ребенком? На этот вопрос ответила юрист и управляющая партнерша компании ZP Law office of Zoriana Pelekh Мария Потапова, пишет Факты ICTV.

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Согласно действующему украинскому законодательству, декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет не дает права на отсрочку от мобилизации военнообязанному мужчине. Потому, если у мужчины отсутствуют основания для отсрочки, его смогут мобилизовать с декрета.

В то же время, если супруги являются военнослужащими, они могут выбирать, кто останется на службе, а кто уйдет в декретный отпуск. То есть мужчина-военный может уйти в декрет, если жена остается на службе.

Раньше мы писали, какие документы необходимы многодетному отцу для выезда за границу.

Напомним, мы сообщали, когда могут мобилизовать мужчин со II или III группой инвалидности.

Также мы информировали, могут ли мобилизовать мужчину, имеющего тещу с инвалидностью II группы.