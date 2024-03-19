Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Подлежит ли мобилизации в ВСУ отец в декрете — ответ юриста arrow

Подлежит ли мобилизации в ВСУ отец в декрете — ответ юриста

19 марта 2024 08:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — заберут ли в ВСУ мужчину в декрете
Военнообязанным мужчинам выписывают повестки. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Даже во время военного положения и всеобщей мобилизации ряд военнообязанных лиц в Украине имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. К примеру, многодетные родители.

Однако могут ли мобилизовать военнообязанного мужчину, который официально взял отпуск по уходу за ребенком? На этот вопрос ответила юрист и управляющая партнерша компании ZP Law office of Zoriana Pelekh Мария Потапова, пишет Факты ICTV.

Читайте также:

Согласно действующему украинскому законодательству, декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет не дает права на отсрочку от мобилизации военнообязанному мужчине. Потому, если у мужчины отсутствуют основания для отсрочки, его смогут мобилизовать с декрета.

В то же время, если супруги являются военнослужащими, они могут выбирать, кто останется на службе, а кто уйдет в декретный отпуск. То есть мужчина-военный может уйти в декрет, если жена остается на службе. 

Раньше мы писали, какие документы необходимы многодетному отцу для выезда за границу.

Напомним, мы сообщали, когда могут мобилизовать мужчин со II или III группой инвалидности.

Также мы информировали, могут ли мобилизовать мужчину, имеющего тещу с инвалидностью II группы.

война
ВСУ
Украина
мобилизация
декрет
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться