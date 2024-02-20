Які документи необхідні багатодітному батьку для виїзду за кордон — юристи відповіли

Призовники у військкоматі. Фото: armyinform.com.ua

В Україні триває мобілізація до лав Збройних сил. При цьому є певні категорії людей, яким передбачена відстрочка від військової служби з правом виїзду за кордон. До такої категорії відносять і багатодітні батьки.

Юристи розповіли, який перелік документів їм необхідно зібрати, щоб узаконити виїзд.

Які документи необхідні багатодітному батьку

"Для виїзду достатньо мати свідоцтва про народження дітей. Бажано мати свідоцтво про шлюб, за наявності посвідчення багатодітного батька", — говорять юристи.

Експерти також наголошують, що якщо виїзд відбуватиметься вперше під час дії воєнного стану, краще мати повний пакет документів. До нього входять:

закордонний паспорт;

свідоцтва про народження дітей;

посвідчення батька багатодітного батька;

свідоцтво про шлюб.

Раніше ми повідомляли, що термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжили в Україні до 13 травня 2024 року. Також у планах влади суттєво посилити відповідальність за ігнорування військового обліку та ухилення від призову на військову службу. Зокрема раніше йшлося про штрафи в розмірі понад 50 тисяч гривень.

Депутати одеської міської ради виступили проти законопроєкту про мобілізацію, який пройшов до другого читання у ВР. Народні обранці вимагають скасувати звільнення від служби за рішенням Ставки після 36 місяців.