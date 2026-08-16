Чи потрібен українкам в ЄС "Резерв+": ЦПД розвіяли вкид

Біженці. Фото ілюстративне: УНІАН

Любомир Кучер редактор, юрист

У мережі розповсюдилася інформація про те, що 18-річних українок зобов'язують показувати "Резерв+" для отримання тимчасового захисту в країнах. Однак насправді таке формулювання є маніпулятивним.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Центру протидії дезінформації.

Чи вимагають країни ЄС "Резерв+" від українок

У ЦПД зазначили, що рішення Ради ЄС 2026/1912 дійсно передбачає перевірку військового статусу для окремої категорії заявників. Проте це стосується далеко не всіх.

"Йдеться про нових заявників на тимчасовий захист після 31 липня 2026 року, які вже мають чинні військові обов’язки відповідно до українського законодавства. Ця норма є гендерно нейтральною і не поширюється на цивільних 18-річних українок, студенток чи інших жінок, які не мають військового обов’язку", — сказало у публікації в Telegram.

Таким чином, вимога може стосуватися як чоловіків, так і жінок із відповідним військовим статусом. Проте ця вимога не поширюється автоматично на всіх 18-річних українок.

"Російська пропаганда перекручує зміст рішення, перетворюючи норму для конкретної категорії заявників на нібито загальну вимогу для всіх 18-річних українок", — резюмували у ЦПД.

Пост ЦПД. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про те, що жінок нібито планують мобілізувати до лав ЗСУ. Окрім того, там додали, що змін щодо правил відстрочки для багатодітних батьків теж не буде.

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