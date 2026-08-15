Мобілізація в Україні - чи буде щось, якщо вирішили перечекати за кордоном

Українські біженці. Ілюстративне фото: ap.org

В Україні у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії оголосили загальну мобілізацію. Однак попри це низка категорій чоловіків мають можливість виїхати, чим користуються, щоб уникнути призову до ЗСУ.



Чи загрожує за щось людині, про це на порталі B2B Consult сказав юрист Богдан Пересада, передає Новини.LIVE.

Що може загрожувати тим, хто вирішив "перечекати" мобілізацію за кордоном

Юрист пояснив, що під час воєнного стану чоловіки, які не мають звільнення від мобілізації, можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон від:

військових або правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних закладів;

відправників або одержувачів гуманітарної допомоги.

Водночас термін перебування таких чоловіків за межами України не може перевищувати 30 календарних днів, про що писало видання Телеграф.

Якщо після завершення цього строку людина не повернулася в Україну, відповідна військова адміністрація або Мінінфраструктури скасовує своє рішення щодо дозволу на виїзд. При цьому окремого покарання саме за недотримання встановленого терміну повернення не передбачено.

Юрист додав, що постанова Кабінету міністрів не має статусу закону, а отже, не може встановлювати адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Читайте також:

"Чи спробують притягнути до будь-якої іншої відповідальності сказати досить складно, все можливо, але прямої відповідальності за порушення терміну повернення немає", — сказала Пересада.

Резюмуючи він припустив, що теоретично може виникнути спроба застосувати до такої ситуації статтю про ухилення від мобілізації. Однак юрист вважає такий варіант малоймовірним, оскільки це вже інша правова ситуація.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник ЦПД Андрій Коваленко нещодавно спростував інформацію, що в Україні нібито планують мобілізувати жінок. Також він заявив, що змін щодо правил відстрочки для багатодітних батьків не буде.

Також ми писали, особи якого віку не підлягають мобілізації.