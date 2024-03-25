Мобілізація в Україні 2024 — чи потрібен військовий квиток для відкриття ФОП

Військовий квиток в Україні для відкриття ФОП. Колаж Новини.LIVE

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Відповідно до українського законодавства, кожна військовозобов'язана особа в особливий період повинна стояти на військовому обліку та мати військово-облікові документи. Ті військовозобов'язані, які не мають військового квитка або ж тимчасового посвідчення, можуть стикатися з певними обмеженнями.

Чи необхідно мати військовий квиток для відкриття ФОП військовозобов’язаній особі 2024 року, розповіли юристи безоплатної правової допомоги в коментарі виданню Факти ICTV.

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Так, за словами правозахисників, відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань", порядок державної реєстрації юридичних та фізичних осіб — підприємців, а також громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, не передбачає подання військового квитка для реєстрацій ФОП.

Чоловік підписує документи. Фото: freepik.com

Куди слід звертатися для відкриття ФОП

2024 року реєстрацію ФОП в Україні мають право здійснювати:

нотаріуси;

органи селищних та сільських місцевих рад;

Київська міська рада, районні державні адміністрації у Києві (у разі ухвалення відповідною радою рішення про наділення такими повноваженнями);

акредитовані суб’єкти, юридичні особи публічного права, які мають акредитацію Міністерства юстиції України, згідно з ч. 1 ст. 1 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань".

Що необхідно для реєстрації ФОП

Швидко зареєструвати ФОП в Україні можна за допомогою порталу "Дія". У такому разі всі необхідні документи слід подати в електронній формі.

Як підкреслюють правознавці, реєстрація фізичної особи — підприємця відбувається в автоматичному режимі без участі державного реєстратора. Ця послуга — безкоштовна.

Для подання заявки на реєстрацію ФОП онлайн необхідно:

Зайти на портал "Дія" та авторизуватися у власному кабінеті. Обрати розділ Подати заявку — реєстрацію ФОП. Заповнити форму. Підписати заяву електронним підписом фізичної особи. Обрати систему оподаткування.

Надалі ваша заява буде надіслана до Єдиного державного реєстру для реєстрації діяльності ФОП. Її статус можна перевірити в кабінеті громадянина в розділі Послуги — Замовлені послуги.

Після реєстрації підприємець отримає сповіщення на електронну пошту, вказану під час реєстрації.

Як зареєструвати ФОП внутрішньо переміщеним особам

Як зазначили юристи, реєстрація ФОП для внутрішньо переміщених осіб, у тому числі переміщених із тимчасово окупованої території, здійснюється за спрощеною процедурою.

При поданні заяви до ВПО не застосовуватимуться ті ж вимоги, що застосовуються при стандартній процедурі.

Подати заяву на реєстрацію ФОП можна за місцем проживання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ч. 6 ст. 7 ЗУ "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб").

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