Мобилизация в Украине 2024 — нужен ли военный билет для открытия ФЛП

Военный билет в Украине для открытия ФЛП. Коллаж Новини.LIVE

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. Согласно украинскому законодательству, каждое военнообязанное лицо в особый период должно стоять на военном учете и иметь военно-учетные документы. Те военнообязанные, которые не имеют военного билета или временного удостоверения, могут сталкиваться с определенными ограничениями.

Необходимо ли иметь военный билет для открытия ФЛП военнообязанному лицу в 2024 году, рассказали юристы безоплатной правовой помощи в комментарии Факты ICTV.

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Так, по словам правозащитников, в соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований", порядок государственной регистрации юридических и физических лиц — предпринимателей, а также общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, не предусматривает представление военного билета для регистраций ФЛП.

Человек подписывает документы. Фото: freepik.com

Куда следует обращаться для открытия ФЛП

В 2024 году регистрацию ФЛП в Украине имеют право осуществлять:

нотариусы;

органы поселковых и сельских местных советов;

Киевский городской совет, районные государственные администрации в Киеве (в случае принятия соответствующим советом решения о наделении такими полномочиями);

аккредитованные субъекты, юридические лица публичного права, имеющие аккредитацию Министерства юстиции Украины, согласно ч. 1 ст. 1 ЗУ "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований".

Что необходимо для регистрации ФЛП

Быстро зарегистрировать ФЛП в Украине можно с помощью портала "Дія". В таком случае все необходимые документы должны быть представлены в электронной форме.

Как подчеркивают правоведы, регистрация физического лица-предпринимателя происходит в автоматическом режиме без участия государственного регистратора. Эта услуга — бесплатная.

Для подачи заявки на регистрацию ФЛП онлайн необходимо:

Зайти на портал "Дія" и авторизоваться в собственном кабинете. Выбрать раздел Подать заявку — регистрацию ФЛП. Заполнить форму. Подписать заявление электронной подписью физического лица. Выбрать систему налогообложения.

В дальнейшем ваше заявление будет направлено в Единый государственный реестр для регистрации деятельности ФЛП. Ее статус можно проверить в кабинете гражданина в разделе Услуги — Заказанные услуги.

После регистрации предприниматель получит уведомление по электронной почте, указанной во время регистрации.

Как зарегистрировать ФЛП внутренне перемещенным лицам

Как отметили юристы, регистрация ФЛП для внутренне перемещенных лиц, в том числе переместившихся с временно оккупированной территории, осуществляется по упрощенной процедуре.

При подаче заявления, к ВПЛ не будут применяться те же требования, которые применяются при стандартной процедуре.

Подать заявление на регистрацию ФЛП можно по месту жительства такого лица в соответствующем территориальном органе, уполномоченном осуществлять государственное регистрацию юридических лиц и физических лиц — предпринимателей, на основании справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ч. 6 ст. 7 ЗУ "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц").

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