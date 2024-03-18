Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Які документи повинні надати при виключенні з військового обліку та що там мають написати arrow

Які документи повинні надати при виключенні з військового обліку та що там мають написати

18 березня 2024 09:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Які документи повинні надати при виключенні з військового обліку та що там мають написати
Чоловіки в ТЦК. Фото: ДОТЦК та СП/Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні триває загальна мобілізація та діє воєнний стан. У мобілізаційному процесі обов'язковим є проходження військової лікарської комісії. Однак, під час такої може з'ясуватися, що громадянин не підлягає військовому призову. У зв'язку з цим йому мають надати певний перелік документів.

Які закони сприяють такому рішенню й що мають зазначити у документах — розповів юрист Юрій Айвазян на порталі Юристи.UA.

Читайте також:

Який перелік документів повинні надати у військкоматі і за яким наказом

За словами Айвазяна, особу виключають з військового обліку згідно з наказом Міноборони України на підставі відповідної довідки військово-лікарської комісії (ВЛК). Цьому сприяє закон України "Про військовий обов'язок та віськову службу", а саме стаття 37 про "Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього". 

Згідно з шостим пунктом статті, виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підлягають:

  • призвані чи прийняті на військову службу;
  • проходять військову службу (навчання) у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. 

Відтак, юрист Владислав Дерій зазначив, що у військкоматі особі повинні надати довідку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, яка затверджена штатною ВЛК та тимчасове посвідчення із відміткою про виключення з військового обліку.

Яке повинно бути формулювання у документі при виключенні з обліку

"Виключений з військового обліку за статтею...графою...Розкладу хвороб Наказу МОУ №402, не підлягає повторному медичному переосвідченню", — сказав юрист, говорячи про формулювання у документі. 

Які розповсюдженні додаткові перевірки знятих з військового обліку при перетині кордону

Як відомо, при перетині кордону діють додаткові перевірки, у ході яких прикордонники вимагають документи чи інші підтвердження права на виїзд, які не є закріпленими на законодавчому рівні. Йдеться про перевірки особистої інформації у мобільних телефонах, або допити. 

Що стосується виключених з обліку, юрист наголошує, що під час виїзду з України особі потрібно мати при собі довідку військово-лікарської комісії з висновком про непридатність її до служби з виключенням з військового обліку, яке затверджене штатною ВЛК.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, з якими хворобами можна отримати відстрочку від служби.

Також у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки пояснили про моменти, коли може загрожувати кримінальна відповідальність за відмову від повістки.

війна
українці
Україна
військовий призов
військові
воєнний стан
мобілізація
повістки
війна в Україні
відстрочка
ТЦК та СП
чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство