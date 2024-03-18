Які документи повинні надати при виключенні з військового обліку та що там мають написати

Чоловіки в ТЦК. Фото: ДОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація та діє воєнний стан. У мобілізаційному процесі обов'язковим є проходження військової лікарської комісії. Однак, під час такої може з'ясуватися, що громадянин не підлягає військовому призову. У зв'язку з цим йому мають надати певний перелік документів.

Які закони сприяють такому рішенню й що мають зазначити у документах — розповів юрист Юрій Айвазян на порталі Юристи.UA.

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Який перелік документів повинні надати у військкоматі і за яким наказом

За словами Айвазяна, особу виключають з військового обліку згідно з наказом Міноборони України на підставі відповідної довідки військово-лікарської комісії (ВЛК). Цьому сприяє закон України "Про військовий обов'язок та віськову службу", а саме стаття 37 про "Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього".

Згідно з шостим пунктом статті, виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підлягають:

призвані чи прийняті на військову службу;

проходять військову службу (навчання) у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Відтак, юрист Владислав Дерій зазначив, що у військкоматі особі повинні надати довідку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, яка затверджена штатною ВЛК та тимчасове посвідчення із відміткою про виключення з військового обліку.

Яке повинно бути формулювання у документі при виключенні з обліку

"Виключений з військового обліку за статтею...графою...Розкладу хвороб Наказу МОУ №402, не підлягає повторному медичному переосвідченню", — сказав юрист, говорячи про формулювання у документі.

Які розповсюдженні додаткові перевірки знятих з військового обліку при перетині кордону

Як відомо, при перетині кордону діють додаткові перевірки, у ході яких прикордонники вимагають документи чи інші підтвердження права на виїзд, які не є закріпленими на законодавчому рівні. Йдеться про перевірки особистої інформації у мобільних телефонах, або допити.

Що стосується виключених з обліку, юрист наголошує, що під час виїзду з України особі потрібно мати при собі довідку військово-лікарської комісії з висновком про непридатність її до служби з виключенням з військового обліку, яке затверджене штатною ВЛК.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, з якими хворобами можна отримати відстрочку від служби.

Також у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки пояснили про моменти, коли може загрожувати кримінальна відповідальність за відмову від повістки.