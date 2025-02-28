Існують законні механізми продовжити мобілізацію навіть після війни, заявляє юрист Дмитро Франчук

Мобілізовані військовозобов'язані. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з чинним законодавством України, загальна мобілізація безпосередньо пов'язана з дією воєнного стану. Однак існують правові механізми, які дозволяють продовжити мобілізаційні заходи й після його скасування.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив юрист Дмитро Франчук.

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За словами Франчука, продовження мобілізації можливе лише за умови прийняття відповідних законодавчих актів.

До таких механізмів належать:

прийняття окремого закону: Верховна Рада України може ухвалити закон, що дозволить проведення мобілізації без оголошення воєнного стану;

часткова мобілізація: президент України має право видати указ про часткову мобілізацію для доукомплектування Збройних Сил України за умови схвалення такого рішення Верховною Радою;

резервна служба та ротації: Навіть після припинення загальної мобілізації можуть залишитися механізми підтримки боєздатності армії, такі як резервна служба та регулярні ротації особового складу.

Важливо також враховувати вплив міжнародних факторів на рішення України щодо продовження мобілізації. За словами експерта, достатня військова допомога та гарантії безпеки від міжнародних партнерів, зокрема США, НАТО та країн ЄС, можуть зменшити потребу в мобілізації.

Навпаки, зниження рівня підтримки або її відсутність може спонукати уряд шукати додаткові внутрішні ресурси для забезпечення оборони країни. Але надання міжнародної фінансової допомоги на відбудову України та підтримку економіки також може сприяти стабілізації внутрішньої ситуації.

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