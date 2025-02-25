Виїзд за кордон під час війни — виїзд військового за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Військовослужбовці Збройних сил України мають право виїжджати за кордон під час відпустки, зокрема, до родини. Але для цього потрібно отримати дозвіл у командира частини і підтвердити мету виїзду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся військовослужбовець ЗСУ, який поцікавився, чи має він право виїжджати за кордон, перебуваючи у відпустці.

"Так, матимете право виїхати за кордон до родини, але тільки за умови того, що командир частини надасть Вам відповідний дозвіл", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Який документ треба отримати у військовій частині

Юрист зазначив, як саме оформлюється такий дозвіл.

"Вам необхідно подати рапорт на відпустку на ім’я командира військової частини через свого безпосереднього командира", — наголосив Айвазян.

У цьому рапорті, додав адвокат, мають бути вказані: дати виїзду та повернення, місто та адреса перебування, а також тип транспорту та пункт пропуску, через який буде здійснюватися перетин кордону.

Крім того, необхідно надати і документи, які підтверджують мету поїздки — тобто свідоцтва про народження дітей та посвідки про тимчасовий захист дітей і дружини на території іншої держави.

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