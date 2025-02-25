Виїзд за кордон під час війни — виїзд військового за кордон

Виїзд військового за кордон — який документ потрібен
Військовослужбовці Збройних сил України мають право виїжджати за кордон під час відпустки, зокрема, до родини. Але для цього потрібно отримати дозвіл у командира частини і підтвердити мету виїзду.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Чи дозволений військовим виїзд за кордон
До юристів звернувся військовослужбовець ЗСУ, який поцікавився, чи має він право виїжджати за кордон, перебуваючи у відпустці.
"Так, матимете право виїхати за кордон до родини, але тільки за умови того, що командир частини надасть Вам відповідний дозвіл", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Який документ треба отримати у військовій частині
Юрист зазначив, як саме оформлюється такий дозвіл.
"Вам необхідно подати рапорт на відпустку на ім’я командира військової частини через свого безпосереднього командира", — наголосив Айвазян.
У цьому рапорті, додав адвокат, мають бути вказані: дати виїзду та повернення, місто та адреса перебування, а також тип транспорту та пункт пропуску, через який буде здійснюватися перетин кордону.
Крім того, необхідно надати і документи, які підтверджують мету поїздки — тобто свідоцтва про народження дітей та посвідки про тимчасовий захист дітей і дружини на території іншої держави.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть випускати за кордон студентів.
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