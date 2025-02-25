Українці з кордоном отримуватимуть бронювання — як це працюватиме

Черга з чоловіків. Ілюстративне фото: Радіо Свобода

Міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що українці за кордоном зможуть отримати бронювання від мобілізації. Це можна буде зробити дистанційно через Unity Hub.

Про це пише УП.

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Отримання бронювання від мобілізації за кордоном

За словами Чернишова, українці за кордоном зможуть отримати бронювання з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах.

Зараз в країнах, де перебуває найбільша кількість українців, створюють так звані Unity Hub-центри — вони даватимуть можливість долучати громадян до ринку праці в Україні.

"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують", — сказав міністр.

У таких центрах українцям пропонуватимуть низку послуг, зокрема працевлаштування та бронювання, якщо це передбачено законодавством.

Нагадаємо, уряд продовжив термін бронювання працівників підприємств до кінця березня 2025 року.

Таке рішення обумовлене нещодавньою кібератакою на держреєстри, внаслідок якої тимчасово була недоступна послуга бронювання.