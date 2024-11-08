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Чи реально мобілізувати 160 тисяч осіб — Чмут пояснив нюанси

8 листопада 2024 11:26
Анастасія Постоєнко - Редактор
Мобілізація 160 тисяч осіб — Чмут пояснив, чи це допоможе фронту
Навчання військових. Фото: Пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила
Анастасія Постоєнко - Редактор

Наприкінці жовтня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що за наступні три місяці планується призвати ще понад 160 тисяч осіб. Натомість голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що такі цифри відірвані від реальності. 

Про це Тарас Чмут сказав в інтерв'ю для Deutsche Welle.

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Тарас Чмут пояснив, що в ЗСУ бригади подекуди можуть бути укомплектовані на 50%, а в деяких взагалі може бути лише 15-25 людей. На його думку, треба мобілізувати майже утричі більше.

"Якщо запитати комбата, скільки треба стрільців і безпосередньо піхоти, то в роті може бути 15-25 людей. Але на паперах у вас ніби людей багато. У вас комплектований штаб, тил, зв’язок, оператори БпЛА, снайпери, розвідники. Трохи в артилерії мінометники і так далі, але піхоти нема. І ми не говоримо про якість, ми вже давно не говоримо про якість. Ми говоримо про якихось людей. І оці цифри — вони просто цифри. Вони дуже відірвані від реальності. 500 тисяч — це адекватна цифра", — наголосив Чмут. 

Чому в Україні просіла мобілізація

На думку Чмута, в Україні виникли серйозні проблеми з мобілізаційним процесом насамперед через провалену комунікацію між владою та суспільством. 

"Ми повністю програємо інфополе росіянам і тим, хто їм підігрує всередині країни. Зайдіть в ютуб і подивіться канали. Абсолютна маніпуляція, перекручування фактів, гіперболізація проблем, нівелювання позитиву. Робота на розкол суспільства. І це все упирається у великі глибинні проблеми в країні, які, на жаль, чомусь не вирішуються роками, десятиліттями", — пояснив Чмут.

Крім того, корупція всередині країни дратує суспільство. А ті, хто хоче піти працювати на благо держави, нерідко стикається з конкуренцією і "виживанням". 

"Одеський військком звільняється по ВЛК, маючи десятки мільйонів гривень доларів, ще якихось валют, дачу в Іспанії і так далі. І з цим нічого не відбувається, то це злить суспільство. В нас величезна криза державного управління. В нас ніхто не хоче іти в державу працювати. В нас держава вибудувала таку систему, що там або ті, хто вже знає, як там бути, або дуже сміливі люди, яким я не заздрю. Які приходять, і їх там обнуляють, і вони йдуть подалі від цього", — висловив свою думку Чмут. 

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко заявив, що у ЗСУ відчувається гостра нестача офіцерів

Також військовий психолог Андрій Козінчук заявляв, що в бригадах відчувається гостра нестача бійців, а доукомплектування відбувається вкрай повільними темпами. 

А низка експертів проаналізувала те, як може відбуватися мобілізація в Україні далі та чи заберуть до війська жінок. 

спецбригади мобілізація війна в Україні ЗСУ Тарас Чмут

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