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Мобілізація жінок та трудові загони — експерти внесли ясність

7 листопада 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Експерти роз'яснили, чи будуть мобілізувати жінок і створювати трудові загони з українців
Жінки в ЗСУ. Ілюстративне фото: Офіс президента України
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Останнім часом соцмережами вирує чимало чуток навколо мобілізації жінок чи трудової мобілізації українців, які не підходять до ЗСУ. Причому чутки підігріваються інформацією від депутатів, волонтерів чи самих військових. 

Щоб дізнатись, наскільки виправдана занепокоєність щодо останньої гучної інформації колеги з "Фокусу" поспілкувались з впливовими експертами.

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Чи буде мобілізація жінок 

Нещодавно волонтерка Марія Берлінська та нардепка Марʼяна Безугла розмірковували про призов жінок до лав ЗСУ.

Але на думку співголови громадської ініціативи "Права справа", військового експерта Дмитра Снєгирьова, наразі питання мобілізації жінок в Україні не стоїть.

"Але головне, чому ані секретар РНБО, ані волонтерка не порушують питання щодо зміни тактики та стратегії бойових дій коштом технологічності ЗСУ — масштабування виробництва засобів ураження, які зведуть нанівець чисельну перевагу противника", — каже Снєгирьов.

Олег Жданов, військовий експерт та полковник запасу ЗСУ, заявив, що технічно немає жодних проблем в мобілізації жінок, але чи варто до неї вдаватись  — "дуже велике питання".

"У нас сьогодні один каже, давайте пів мільйона мобілізуємо, другий каже — 160 тисяч, от пані Берлінська каже, жінок треба мобілізувати. Не знаю, давайте дітей мобілізуємо, кинемо таке гасло. Річ у тому, що єдина структура чи організація, яка повинна оголошувати ці цифри — це Генеральний штаб ЗСУ. Все, решта — маячня, немає під собою ніякого підґрунтя", — сказав Жданов.

Згоден з колегами й політолог Ігор Рейтович. За його словами, всі розрахунки Генштабу свідчать про те, що мобілізація жінок зараз не потрібна.

Він наголосив, що Україна — не Ізраїль, бо там давно вже відомо, скільки жінок в які підрозділи потрібні, скільки має бути таких підрозділів, яку роль вони виконуватимуть. А в Україні таких розрахунків немає.

Трудова мобілізація українців

Інші гучні чутки: так звана "добровільна-примусова" трудова мобілізація українців. Дійсно, під час воєнного стану держава має всі законні повноваження для її введення.

Проте для цього спочатку треба, щоб Мінекономіки надали план Кабміну щодо переходу економіки на військові рейки. Після цього Кабмін подає план на розгляд ставки Верховного головнокомандувача, яка повинна його затвердити, розповів Олег Жданов.

Він здивований, що на четвертий рік широкомасштабного вторгнення цього не було зроблено, тобто економіка залишається в межах мирного часу з невеликими змінами. 

"На жаль, у нас немає планової економіки, немає погляду на крок, два кроки вперед. Ми діємо суто по ситуації, намагаючись гасити пожежу в міру її виникнення. Це проблема державного управління", — підсумував Олег Жданов.

На думку Дмитра Снєгирьова, якщо економіка країни на десятому році війни ще не переведена на військовий лад, то зараз порушувати це питання щонайменше недолуго.

"Про яку трудову повинність йдеться, якщо навіть планування державного бюджету відбувається без врахування потреб вітчизняного ВПК?" — запитує Снєгирьов.

Військовий експерт наголосив, що потрібно розпочинати саме з моменту фінансування оборони, а не впровадження трудової повинності.

Нагадаємо, днями раніше волонтер Марія Берлінська заявила, що в Україні потрібна мобілізація жінок.

У понеділок, 4 листопада, цю заяву підтримала народний депутат України Мар'яна Безугла. За її словами, мобілізація жінок означатиме меншу мобілізацію чоловіків. Більш того, вона подавала відповідні правки до законів.

Генштаб ЗСУ мобілізація Мінекономіки війна в Україні ЗСУ

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