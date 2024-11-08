Мобилизация 160 тысяч человек — Чмут объяснил, поможет ли это фронту

Обучение военных. Фото: Пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила

В конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что за следующие три месяца планируется призвать еще более 160 тысяч человек. Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что такие цифры оторваны от реальности.

Об этом Тарас Чмут сказал в интервью Deutsche Welle.

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Тарас Чмут объяснил, что в ВСУ бригады иногда могут быть укомплектованы на 50%, а в некоторых вообще может быть всего 15-25 человек. По его мнению, нужно мобилизовать почти в три раза больше.

"Если спросить комбата, сколько надо стрелков и непосредственно пехоты, то в роте может быть 15-25 человек. Но по бумагам у вас вроде людей много. У вас комплектованный штаб, тыл, связь, операторы БпЛА, снайперы, разведчики. Немного в артиллерии минометчики и так далее, но пехоты нет. И мы не говорим о качестве, мы уже давно не говорим о качестве. Мы говорим о каких-то людях. И эти цифры — они просто цифры. Они очень оторваны от реальности. 500 тысяч — это адекватная цифра", — подчеркнул Чмут.

Почему в Украине просела мобилизация

По мнению Чмута, в Украине возникли серьезные проблемы с мобилизационным процессом, прежде всего из-за проваленной коммуникации между властью и обществом.

"Мы полностью проигрываем инфополе россиянам и тем, кто им подыгрывает внутри страны. Зайдите в ютуб и посмотрите каналы. Абсолютная манипуляция, перекручивание фактов, гиперболизация проблем, нивелирование позитива. Работа на раскол общества. И это все упирается в большие глубинные проблемы в стране, которые, к сожалению, почему-то не решаются годами, десятилетиями", — объяснил Чмут.

Кроме того, коррупция внутри страны злит общество. А те, кто хочет пойти работать во благо государства, нередко сталкивается с конкуренцией и "выживанием".

"Одесский военком увольняется по ВВК, имея десятки миллионов гривен долларов, еще каких-то валют, дачу в Испании и так далее. И с этим ничего не происходит, то это злит общество. У нас огромный кризис государственного управления. У нас никто не хочет идти в государство работать. У нас государство выстроило такую систему, что там или те, кто уже знает, как там быть, или очень смелые люди, которым я не завидую. Которые приходят, и их там обнуляют, и они уходят подальше от этого", — сказал Чмут.

Напомним, недавно нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в ВСУ ощущается острая нехватка офицеров.

Также военный психолог Андрей Козинчук заявлял, что в бригадах ощущается острая нехватка бойцов, а доукомплектование происходит очень медленными темпами.

А ряд экспертов проанализировали то, как может происходить мобилизация в Украине дальше и заберут ли в армию женщин.