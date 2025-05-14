Чи розглядає Рада зменшення мобілізаційного віку

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: patrioty

Народна депутатка України Юлія Гришина відповіла, чи зменшуватимуть мобілізаційний вік в Україні. За її словами, наразі Верховна Рада не розглядає це питання.

Про це Юлія Гришина сказала в ефірі Ранок.LIVE у середу, 14 травня.

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Нардепка зазначила, що наразі Верховна Рада України не розглядає питання щодо зменшення мобілізаційного віку.

Юлія Гришина зауважила, що такі теми навіть не обговорюються.

"Можу сказати точно, що у Верховній Раді ми не розглядаємо питання зменшення мобілізаційного віку. Тому в цьому випадку тим батькам, що переживають за цю ситуацію, хвилюватися не потрібно, адже такі пропозиції на сьогодні не розглядаються взагалі", — наголосила депутатка.

Нагадаємо, що раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що розглядати питання щодо зниження мобілізаційного віку в парламенті не планують.

Також ми інформували про те, чи можлива мобілізація педагогів під час канікул.