Чи повернеться ВР до розгляду питання щодо зниження мобілізаційного віку

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні головною метою є перемога України та збереження її державності. Розглядати питання щодо зниження мобізаційного віку в парламенті не планують.

Про це в ефірі Громадського радіо у вівторок, 22 квітня, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Реклама

Читайте також:

Зниження мобілізаційного віку в Україні

Стефанчук зазначив, що мобілізаційний вік уже знизили від 27 до 25 років. Юнаки молодшого віку можуть служити за контрактом. "Гратися" із призовним віком Рада не буде, оскільки наразі у пріоритеті оборона України та її майбутнє.

"Той "золотий фонд" України, кому зараз від нуля до 18 років, відбудовуватимуть країну після перемоги... ЗСУ воюють заради них. Заради того, щоб вони мали своє майбутнє. Тому, я думаю, що парламент не повертатиметься до питання щодо зниження віку мобілізації", — підсумував Стефанчук.

Нагадаємо, кількість посад, які може обрати у війську молодь віком від 18 до 24 років, розширили. Раніше у рамках проєкту були доступні лише дев'ять посад, тепер — 18.

Також ми повідомляли, що деякі студенти можуть втратити відстрочку. Це станеться в разі ухвалення законопроєкту про зміни до процесу мобілізації та відстрочки від мобілізації.