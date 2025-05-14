Рассматривает ли Рада уменьшение мобилизационного возраста

Работники ТЦК проверяют документы. Фото: patrioty

Народный депутат Украины Юлия Гришина ответила, будут ли уменьшать мобилизационный возраст в Украине. По ее словам, сейчас Верховная Рада не рассматривает этот вопрос.

Об этом Юлия Гришина сказала в эфире Ранок.LIVE в среду, 14 мая.

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Нардеп отметила, что сейчас Верховная Рада Украины не рассматривает вопрос об уменьшении мобилизационного возраста.

Юлия Гришина сказала, что такие темы даже не обсуждаются.

"Могу сказать точно, что в Верховной Раде мы не рассматриваем вопрос уменьшения мобилизационного возраста. Поэтому в этом случае тем родителям, которые переживают за эту ситуацию, волноваться не нужно, ведь такие предложения на сегодня не рассматриваются вообще", — отметила депутат.

Напомним, что ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что рассматривать вопрос о снижении мобилизационного возраста в парламенте не планируют.

Также мы информировали о том, возможна ли мобилизация педагогов во время каникул.