Рассматривает ли Рада уменьшение мобилизационного возраста

Рассматривает ли ВР снижение возраста мобилизации — ответ нардепа
Народный депутат Украины Юлия Гришина ответила, будут ли уменьшать мобилизационный возраст в Украине. По ее словам, сейчас Верховная Рада не рассматривает этот вопрос.
Об этом Юлия Гришина сказала в эфире Ранок.LIVE в среду, 14 мая.
Уменьшение мобилизационного возраста — что известно
Нардеп отметила, что сейчас Верховная Рада Украины не рассматривает вопрос об уменьшении мобилизационного возраста.
Юлия Гришина сказала, что такие темы даже не обсуждаются.
"Могу сказать точно, что в Верховной Раде мы не рассматриваем вопрос уменьшения мобилизационного возраста. Поэтому в этом случае тем родителям, которые переживают за эту ситуацию, волноваться не нужно, ведь такие предложения на сегодня не рассматриваются вообще", — отметила депутат.
Напомним, что ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что рассматривать вопрос о снижении мобилизационного возраста в парламенте не планируют.
Также мы информировали о том, возможна ли мобилизация педагогов во время каникул.
Читайте Новини.LIVE!