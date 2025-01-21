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Чи скасували мобілізацію чоловіків віком 50+ — відповідь адвоката

21 січня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Адвокат Євген Филипець пояснив, чи припинили в Україні мобілізацію чоловіків віком 50+
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: facebook.com/100TrVolyn
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Інформація про те, що в Україні більше не мобілізуватимуть тих, кому вже виповнилося 50 років, не відповідає дійсності. Громадяни віком від 50 до 60 років мають служити, однак не на фронті.

Про це в ефірі "Еспресо" в понеділок, 20 січня, повідомив військовий адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець.

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Євген Филипець зазначив, що інформацію про припинення військового призову чоловіків старшого мобілізаційного віку  поширив один народний депутат, після чого її підхопили інші. На думку адвоката, такі чутки є неаргументованими.

"Питання ставиться не в контексті мобілізації 50–60-річних, а в контексті місця їхньої мобілізації: в які підрозділи. Люди для себе зафіксували, що військовозобов'язаних віком від 50 не мобілізовують, але цього немає. Мобілізація 50-річних не зупинена", — зазначив експерт.

За його словами, признаючи місце проходження служби військовозобов'язаному, представники ТЦК та СП враховують вік і стан здоров'я майбутнього бійця.

"Залишилося питання лише цієї директиви командувача Сухопутних військ ЗСУ, яку ще ніхто не бачив в очі. Її зміст полягає в тому, щоб 50–60-річних осіб мобілізовувати в частини забезпечення, згідно з їхнім фізичним і психоемоційним стану. Чи є зараз в нас випадки, коли мобілізовують людей 50+ в інші підрозділи? Зараз я не готовий відповісти, бо не маю такої статистики. Але чи таких людей мобілізовують та одразу після навчального центру відправляють в частини забезпечення? Так, відправляють", — заявив Филипець.

Також він додав, що були випадки, коли 53–54-річних людей відправляли в частини забезпечення на різні посади. Може йтися і про забезпечення військових частин на сході України.

"Мобілізація людей віком 50+ не зупинена, але їх мобілізовують в частини забезпечення... Виникає багато непорозумінь у людей, але загалом такі особи підлягають мобілізації, і лише вирішується питання про місце проходження військової служби",  — підсумував адвокат.

Нагадаємо, вже восени поточного року всім студентам доведеться пройти базову військову підготовку. Щоправда, мобілізувати юнаків віком менше 25 років не будуть навіть у разі відрахування їх із навчального закладу.

Також ми повідомляли, що українцям, які мають статус обмежено придатних до військової служби, потрібно до 4 лютого повторно пройти ВЛК. Річ у тім, що до законодавства внесли зміни: категорії "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час" скасували.

армія військовий призов мобілізація адвокат військовослужбовці

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