Чи зможуть мобілізувати студентів після проходження БЗВП — пояснення

Мобілізований проходить БЗВП. Фото:

В Україні з вересня 2025 року всім студентам необхідно буде пройти базову військову підготовку. Однак мобілізувати до 25 років їх не зможуть, навіть у випадку відрахування за навчального закладу.

Про це повідомили керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та нардеп Олексій Гончаренко в понеділок, 20 січня.

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Як зазначив Коваленко, в Україні можуть мобілізувати чоловіків з 25 років. Відповідно, до війська не зможуть призвати студентів, які пройдуть базову військову підготовку.

"Мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі. Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію. До 25 років лише добровільно можна піти, підписати контракт", — зазначив Коваленко.

Повідомлення Андрія Коваленка. Фото: скриншот

Народний депутат Олексій Гончаренко також додав, що мобілізувати студентів, які не досягли 25 років, не можуть. Він наголосив, що це стосується навіть тих, кого відрахують вже після проходження БЗВП.

"Ніхто нікого не може мобілізувати! В Україні заборонена мобілізація до 25 років. Навіть, якщо ви пройшли БЗВП. Вас не можуть мобілізувати. Крапка", — заявив нардеп.

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Міноборони пояснили, що тих студентів, які відмовляться від проходження базової військової підготовки або ж не складуть іспит з БЗВП, можуть відрахувати з навчального закладу.

Військовозобов'язані чоловіки, які мають статус обмежено придатних, повинні повторно пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року. Тим, хто цього не зробить, можуть не надати бронювання від мобілізації.