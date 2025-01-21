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Отменили ли мобилизацию мужчин в возрасте 50+ — ответ адвоката

21 января 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Адвокат Евгений Филипец объяснил, прекратили ли в Украине мобилизацию мужчин в возрасте 50+
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: facebook.com/100TrVolyn
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Информация о том, что в Украине больше не будут мобилизовать тех, кому уже исполнилось 50 лет, не соответствует действительности. Граждане в возрасте от 50 до 60 лет должны служить, однако не на фронте.

Об этом в эфире "Еспресо" в понедельник, 20 января, сообщил военный адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец.

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Евген Филипец отметил, что информацию о прекращении военного призыва мужчин старшего мобилизационного возраста распространил один народный депутат, после чего ее подхватили другие. По мнению адвоката, такие слухи являются неаргументированными.

"Вопрос ставится не в контексте мобилизации 50–60-летних, а в контексте места их мобилизации: в какие подразделения. Люди для себя зафиксировали, что военнообязанных в возрасте от 50 лет не мобилизуют, но этого нет. Мобилизация 50-летних не остановлена", — отметил эксперт.

По его словам, назначая место прохождения службы военнообязанному, представители ТЦК и СП учитывают возраст и состояние здоровья будущего бойца.

"Остался вопрос только этой директивы командующего Сухопутных войск ВСУ, которую еще никто не видел в глаза. Ее смысл заключается в том, чтобы 50–60-летних лиц мобилизовывать в части обеспечения, согласно их физическому и психоэмоциональному состоянию. Есть ли сейчас у нас случаи, когда мобилизуют людей 50+ в другие подразделения? Сейчас я не готов ответить, потому что не имею такой статистики. Но мобилизуют ли таких людей и сразу после учебного центра отправляют в части обеспечения? Да, отправляют", — заявил Филипец.

Также он добавил, что были случаи, когда 53–54-летних людей отправляли в части обеспечения на различные должности. Речь может идти и об обеспечении воинских частей на востоке Украины.

"Мобилизация людей в возрасте 50+ не остановлена, но их мобилизуют в части обеспечения... Возникает много недоразумений у людей, но в целом такие лица подлежат мобилизации, и только решается вопрос о месте прохождения военной службы",  — подытожил адвокат.

Напомним, уже осенью текущего года всем студентам придется пройти базовую военную подготовку. Правда, мобилизовать юношей в возрасте менее 25 лет не будут даже в случае отчисления их из учебного заведения.

Также мы сообщали, что украинцам, которые имеют статус ограниченно пригодных к военной службе, нужно до 4 февраля повторно пройти ВВК. Дело в том, что в законодательство внесли изменения: категории "ограниченно пригодный к военной службе" и "непригодный в мирное время, ограниченно годный в военное время" отменили.

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