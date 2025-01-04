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Чи треба проходити ВЛК, якщо став військовозобов'язаним

4 січня 2025 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Юрист відповіла, чи треба проходили ВЛК при зміні статусу з призовника на військовозобов'язаного
Військовозобов’язаний громадянин в ТЦК. Фото: Одеський ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні по досягненню 25-річного віку або ж по закінченню військової кафедри, у чоловіків змінюється статус із призовника на військовозобов'язаного. Однак українцям не варто турбуватися про отримання висновку ВЛК, оскільки це завдання ТЦК.

Про це в коментарі виданню "Телеграф" розповіла Наталія Опольська, доктор юридичних наук та керівник "Адвокатського бюро Наталі Опольської".

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Опольська нагадала, що відповідно до статті 14 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", взяття громадян на військовий облік призовників здійснюється з метою визначення доступних людських ресурсів, оцінки придатності до військової служби, встановлення рівня освіти, професійної спеціалізації, фізичної підготовки та вивчення особистих якостей.

Для організації цього процесу в територіальних центрах комплектування (ТЦК) створюють спеціальні комісії за участі лікарів, які координують роботу медичних працівників із проведення оглядів осіб, що підлягають взяттю на облік.

Адвокат зазначає, що відповідальність за неявку за викликом до ТЦК для призовників і військовозобов'язаних є однаковою. У свою чергу, після зміни статусу скеровувати осіб на ВЛК мають саме територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Тобто це їх відповідальність, а не громадян.

"В період зміни статусу з призовника на військовозобов’язаного, особа зокрема здобуває вищу освіту, яка має вагомий вплив при встановленні військово-облікової спеціальності. Оскільки особа знімається з обліку призовників і відбувається процес взяття на облік військовозобов’язаних, військово-лікарська комісія є однією з складових цієї процедури. Тобто, при постановці на облік як призовників, так і військовозобов’язаних, на ТЦК покладається обов’язок направлення таких осіб на ВЛК з метою встановлення придатності до військової служби", — сказала Опольська.

Водночас юрист підкреслила, що проходження військово-лікарської комісії не є обов'язковою дією для призовників.

"Згідно з постановою КМУ від 16 серпня 2024 року №932, чоловіки віком від 16 до 25 років можуть стати на облік призовників автоматично — без проходження ВЛК за допомогою взаємодії між державними електронними інформаційними ресурсами", — пояснила вона.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що військовозобов'язаним особам, які мають бронювання від мобілізації, не треба проходити ВЛК до завершення терміну бронювання. Крім того, не треба проходили ВЛК і для продовження бронювання.

Також ми повідомляли, що проходження ВЛК буде реформовано вже у лютому. Що зміниться, читайте в нашому матеріалі.

Україна війна в Україні ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані призовник

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