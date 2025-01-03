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Проходження ВЛК реформують вже у лютому — що зміниться

3 січня 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Міноборони оголосило, що перший етап реформ системи ВЛК розпочнуть вже у лютому
Проходження ВЛК у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Міністерство оборони України розпочало масштабну реформу системи військово-лікарської комісії (ВЛК), яка буде впроваджена поетапно. Перший етап реформи передбачає повну цифровізацію процесів на стороні Міністерства оборони і стартує вже з кінця лютого поточного року. 

Про це повідомила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко в етері Телемарафону.

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За її словами, ключовими нововведеннями першого етапу є:

1. Впровадження електронного направлення на ВЛК через платформу "Резерв+". Це дозволить усунути необхідність особистого візиту до територіального центру комплектування та зарахування (ТЦК) та стояння в чергах. 
2. Перехід на електронну форму постанов ВЛК. Після оновлення всі постанови будуть фіксуватися в електронному вигляді й автоматично надсилатися до реєстру "Оберіг", що значно спростить їх обробку та доступність.

Наступний етап реформи передбачає співпрацю з Міністерством охорони здоров'я України та дозволить громадянам проходити ВЛК у будь-якому зручному медичному закладі. Результати обстеження будуть автоматично передаватися до Міністерства оборони, що виключить необхідність черг та перевантаження на ВЛК.

Заплановано завершити реформу протягом першого півріччя поточного року.

Нагадаємо, кілька днів тому народний депутат Ігор Фріс розповів, що в "Оберіг" вноситимуть ще більше даних для ТЦК. Рада ухвалила закон, який дозволяє автоматично передавати медичні дані пацієнтів до реєстру.

Раніше ми повідомляли, що на ВЛК можуть брати медичні дані про громадянина з приватних клінік.

Міноборони мобілізація війна в Україні ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

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