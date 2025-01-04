Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Надо ли проходить ВВК, если стал военнообязанным arrow

Надо ли проходить ВВК, если стал военнообязанным

4 января 2025 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Юрист ответила, надо ли проходить ВВК при изменении статуса с призывника на военнообязанного
Военнообязанный гражданин в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине по достижению 25-летнего возраста или же по окончанию военной кафедры, у мужчин меняется статус с призывника на военнообязанного. Однако украинцам не стоит беспокоиться о получении заключения ВВК, поскольку это задача ТЦК.

Об этом в комментарии изданию "Телеграф" рассказала Наталья Опольская, доктор юридических наук и руководитель "Адвокатского бюро Натальи Опольской".

Читайте также:

Что сказала юрист

Опольская напомнила, что в соответствии со статьей 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", взятие граждан на воинский учет призывников осуществляется с целью определения доступных человеческих ресурсов, оценки пригодности к военной службе, установления уровня образования, профессиональной специализации, физической подготовки и изучения личных качеств.

Для организации этого процесса в территориальных центрах комплектования (ТЦК) создают специальные комиссии с участием врачей, которые координируют работу медицинских работников по проведению осмотра лиц, которые подлежат постановке на учет.

Адвокат отмечает, что ответственность за неявку по вызову в ТЦК для призывников и военнообязанных является одинаковой. В свою очередь, после изменения статуса направлять лиц на ВВК должны именно территориальные центры комплектования и социальной поддержки. То есть это их ответственность, а не граждан.

"В период изменения статуса с призывника на военнообязанного, лицо в частности получает высшее образование, которое имеет весомое влияние при установлении военно-учетной специальности. Поскольку лицо снимается с учета призывников и происходит процесс постановки на учет военнообязанных, военно-врачебная комиссия является одной из составляющих этой процедуры. То есть, при постановке на учет как призывников, так и военнообязанных, на ТЦК возлагается обязанность направления таких лиц на ВВК с целью установления пригодности к военной службе", - сказала Опольская.

В то же время юрист подчеркнула, что прохождение военно-врачебной комиссии не является обязательным действием для призывников.

"Согласно постановлению КМУ от 16 августа 2024 года №932, мужчины в возрасте от 16 до 25 лет могут стать на учет призывников автоматически — без прохождения ВВК посредством взаимодействия между государственными электронными информационными ресурсами", — пояснила она.

Напомним, недавно мы писали, что военнообязанным лицам, которые имеют бронь от мобилизации, не нужно проходить ВВК до завершения срока бронирования. Кроме того, не надо проходить ВВК и для продления бронирования.

Также мы сообщали, что прохождение ВВК будет реформировано уже в феврале. Что изменится, читайте в нашем материале.

Украина война в Украине ВВК ТЦК и СП военнообязанные призывник

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Гололедица, снег и сильный ветер — прогноз погоды на сегодня

04:30 Надо ли проходить ВВК, если стал военнообязанным

03:26 "Азов" ищет автоэлектриков — какая зарплата и требования

02:37 Юристы ответили, имеют ли право ТЦК задерживать людей

01:32 Проник в Беларусь и слил блокпосты ВСУ — наказал ли суд юношу

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

00:41 В Украине упростили торговлю подержанными автомобилями

00:30 Мобилизация осужденного за тяжкое преступление — когда возможно

00:22 Забарный показал, почему его называют машиной — видео

00:01 Из-за обстрела Чернигова погиб известный доцент-филолог

3 января 2025

23:49 ИИ показал, как будет выглядеть Бахмут после восстановления

05:05 Гололедица, снег и сильный ветер — прогноз погоды на сегодня

04:30 Надо ли проходить ВВК, если стал военнообязанным

03:26 "Азов" ищет автоэлектриков — какая зарплата и требования

02:37 Юристы ответили, имеют ли право ТЦК задерживать людей

01:32 Проник в Беларусь и слил блокпосты ВСУ — наказал ли суд юношу

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

00:41 В Украине упростили торговлю подержанными автомобилями

00:30 Мобилизация осужденного за тяжкое преступление — когда возможно

00:22 Забарный показал, почему его называют машиной — видео

00:01 Из-за обстрела Чернигова погиб известный доцент-филолог

3 января 2025

23:49 ИИ показал, как будет выглядеть Бахмут после восстановления

Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет