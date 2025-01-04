Юрист ответила, надо ли проходить ВВК при изменении статуса с призывника на военнообязанного

Военнообязанный гражданин в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

В Украине по достижению 25-летнего возраста или же по окончанию военной кафедры, у мужчин меняется статус с призывника на военнообязанного. Однако украинцам не стоит беспокоиться о получении заключения ВВК, поскольку это задача ТЦК.

Об этом в комментарии изданию "Телеграф" рассказала Наталья Опольская, доктор юридических наук и руководитель "Адвокатского бюро Натальи Опольской".

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Что сказала юрист

Опольская напомнила, что в соответствии со статьей 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", взятие граждан на воинский учет призывников осуществляется с целью определения доступных человеческих ресурсов, оценки пригодности к военной службе, установления уровня образования, профессиональной специализации, физической подготовки и изучения личных качеств.

Для организации этого процесса в территориальных центрах комплектования (ТЦК) создают специальные комиссии с участием врачей, которые координируют работу медицинских работников по проведению осмотра лиц, которые подлежат постановке на учет.

Адвокат отмечает, что ответственность за неявку по вызову в ТЦК для призывников и военнообязанных является одинаковой. В свою очередь, после изменения статуса направлять лиц на ВВК должны именно территориальные центры комплектования и социальной поддержки. То есть это их ответственность, а не граждан.

"В период изменения статуса с призывника на военнообязанного, лицо в частности получает высшее образование, которое имеет весомое влияние при установлении военно-учетной специальности. Поскольку лицо снимается с учета призывников и происходит процесс постановки на учет военнообязанных, военно-врачебная комиссия является одной из составляющих этой процедуры. То есть, при постановке на учет как призывников, так и военнообязанных, на ТЦК возлагается обязанность направления таких лиц на ВВК с целью установления пригодности к военной службе", - сказала Опольская.

В то же время юрист подчеркнула, что прохождение военно-врачебной комиссии не является обязательным действием для призывников.

"Согласно постановлению КМУ от 16 августа 2024 года №932, мужчины в возрасте от 16 до 25 лет могут стать на учет призывников автоматически — без прохождения ВВК посредством взаимодействия между государственными электронными информационными ресурсами", — пояснила она.

Напомним, недавно мы писали, что военнообязанным лицам, которые имеют бронь от мобилизации, не нужно проходить ВВК до завершения срока бронирования. Кроме того, не надо проходить ВВК и для продления бронирования.

Также мы сообщали, что прохождение ВВК будет реформировано уже в феврале. Что изменится, читайте в нашем материале.